Kim jest drapieżnik?

Być może wielu z nas kojarzy zagrożenia związane z letnimi znajomościami jedynie z ryzykiem finansowym - próbami kradzieży, włamania itp. Warto jednak uświadomić sobie, że często możemy być “okradzeni” z czegoś cenniejszego - naszych uczuć, emocji, zaufania, czy nawet wolności. Drapieżnicy to bowiem osoby z deficytem uczuć.

- Wbrew wielu mitom, takie osoby doskonale potrafią okazywać uczucia - mówi Joanna Bobel, znana w przestrzeni publicznej jako Doktor Miłość. - Robią to nawet intensywniej i znacznie romantycznej. Miłość w ich wydaniu jest wręcz nieziemska. Można odnieść wrażenie, że taka bliskość spotkała tylko was. To są najbardziej kochane, oddane osoby świata, które od początku relacji rzucą cały świat do twoich stóp dając Ci pewność, że tak już będzie zawsze. Relacja od początku zdaje się być magiczna, połączenie szczególne i unikatowe, a fazy poznawania się idą wręcz w tempie błyskawicy - dodaje.

Jak uniknąć trafienia w pułapkę?

Ekspertka rekomenduje, na jakie aspekty warto zwracać uwagę, aby uniknąć "drapieżników" i znaleźć wartościową osobę podczas letniego romansu:

przyjrzyj się uważnie: kiedy poznajesz kogoś nowego, zwróć uwagę na jego zachowanie i konsekwencje słów. Jeśli osoba wydaje się zbyt nachalna, naciska na natychmiastowe spotkanie lub zadaje niewłaściwe pytania, być może nie jest ona zainteresowana prawdziwym związkiem.

Korzystaj z bezpiecznych platform: jeśli korzystasz z aplikacji randkowych czy innych platform online, zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Wybieraj zaufane i sprawdzone strony, sprawdzaj opinie innych użytkowników i unikaj podawania prywatnych informacji na wczesnym etapie.

Zaufaj swojej intuicji: często instynkt podpowiada nam, czy dana osoba jest godna zaufania czy nie. Jeśli coś w relacji wydaje ci się podejrzane lub niepokojące, zaufaj swojemu wewnętrznemu głosowi i nie ignoruj sygnałów ostrzegawczych.

Spędzaj czas na poznawaniu: nie śpiesz się z zaangażowaniem emocjonalnym i intymnością fizyczną. Poznawanie drugiej osoby powinno być procesem stopniowym, umożliwiającym lepsze zrozumienie jej charakteru i wartości. Przyjmij podejście oparte na budowaniu autentycznego związku, a nie tylko na chwilowej przyjemności. Ufaj czynom nie tylko słowom. Pamiętaj, że jak ktoś mówi o ex, tak w przyszłości może mówić o Tobie.

Porozmawiaj z bliskimi: Nie bój się podzielić swoimi doświadczeniami i obawami z zaufanymi przyjaciółmi lub członkami rodziny. Często spojrzenie z zewnątrz może pomóc zobaczyć pewne aspekty sytuacji, które mogą nam umknąć.

Zwracaj uwagę na niezgodności: Jeżeli poznajesz kogoś, kto często zmienia historie, wydaje się niekonsekwentny lub kłamie, mogą to być oznaki, że ta osoba ma coś do ukrycia lub nie jest gotowa na prawdziwy związek.

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie wakacyjne romanse są złe. Mnóstwo pięknych i trwałych relacji zaczyna się właśnie w trakcie wakacji. Jednak pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo emocjonalne i fizyczne jest najważniejsze.

Dlatego pamiętaj, że miłość nie potrzebuje pośpiechu i możesz rozgościć się w poznawaniu nowej osoby bez potrzeby przyspieszania czegokolwiek.