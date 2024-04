Kobiety są niewierne prawie tak samo często jak mężczyźni

Panuje błędne przekonanie, że tylko mężczyźni zdradzają swoje partnerki, a kobiety są zawsze wierne. Ale warto zastanowić się, z kim zdradzają ci wszyscy mężczyźni? Czy heteroseksualni mężczyźni zdradzają tylko z samotnymi kobietami? Pora przyjrzeć się niewierności kobiet.

Prawda jest taka, że zdradza mniej więcej tyle samo zamężnych heteroseksualnych kobiet, co żonatych heteroseksualnych mężczyzn. Badania sugerują, że od 10 do 20 proc. mężczyzn i kobiet pozostających w małżeństwach lub innych monogamicznych związkach będzie aktywnie angażować się w aktywność seksualną poza głównym związkiem.

Dodatkowo liczby te są prawdopodobnie zaniżone, być może w dużym stopniu, z powodu niechęci kobiet do dzielenia się tą wiedzą i wypierania jej oraz zamieszania, jakie powoduje pojęcie niewierności w epoce cyfrowej. Czy zdrada to oglądanie porno albo flirt w mediach społecznościowych? Czy to, że masz profil na Tinderze, który regularnie sprawdzasz, mimo że nigdy nie spotykasz się osobiście?

Czym jest współcześnie zdrada?

Zdaniem eksperta "Psychology Today", definicja zdrady obejmuje zarówno aktywność seksualną w Internecie, jak i w świecie rzeczywistym, a także czynności seksualne i romantyczne, które nie kończą się zbliżeniem: od oglądania filmów porno, przez całowanie innego mężczyzny/kobiety, po coś tak prostego i pozornie niewinnego jak flirt.

Definicja jest elastyczna w zależności od pary, bo pozwala parom zdefiniować własną wersję wierności seksualnej na podstawie szczerej rozmowy i wspólnego podjęcia decyzji.

Oznacza to, że angażowanie się w inną formę pozamałżeńskiej aktywności seksualnej może być w porządku, o ile twój partner wie o takim zachowaniu i nie przeszkadza mu to. Oczywiście to nie wyjaśnia, dlaczego kobiety zdradzają.

Trzeba jednak podkreślić fakt, że kobiety i mężczyźni często są niewierni z bardzo różnych przyczyn. Kobiety zwykle rezygnują ze swojego partnera z jednego poniższych lub wielu naraz powodów.

Dlaczego kobiety są niewierne? Bo są niedoceniane, zaniedbywane lub ignorowane

Zdaniem autora kobiety mogą szukać zewnętrznego potwierdzenia tego, kim są. Robią to, bo nie czują intymnej więzi ze swoim głównym partnerem i chcą szukać jej gdzie indziej. Zdradzają, gdy czują się niedoceniane, zaniedbywane lub ignorowane, traktowane jak służące, nianie lub pracownice, a nie jak żony czy dziewczyny.

Zdradzają, bo pragną intymności. Kobiety zwykle czują się docenione i połączone z drugą osobą bardziej poprzez nieseksualną, emocjonalną więź (rozmowy, wspólną zabawę, budowanie domu i życia towarzyskiego itp.) niż poprzez aktywność seksualną. Kiedy nie czują tego rodzaju połączenia ze swoim głównym partnerem, mogą szukać go gdzie indziej.

Są przytłoczone potrzebami i oczekiwaniami innych. Niedawne badania na temat kobiet, które zdradzają, wskazują, że wiele kobiet, mimo że twierdzi, że głęboko kocha swojego małżonka, dom, pracę i życie, i tak zdradza. Kobiety te często opisują uczucie niedostatecznego wsparcia i przytłoczenia koniecznością bycia wszystkim dla wszystkich przez cały czas, że poszukują seksu pozamałżeńskiego jako formy spełnienia życiowego.

Mają traumę, czują się samotne i lubią seks

Są samotne. Kobiety mogą doświadczyć samotności w związku z wielu powodów. Być może ich partner pracuje długo lub dużo wyjeżdża służbowo, a może jest emocjonalnie niedostępny. Bez względu na przyczynę, gdy czują się samotne i zaniedbane emocjonalnie, szukają bliskości z inną osobą, przez niewierność chcą wypełnić pustkę.

Reagują na traumę i molestowanie z wczesnego okresu życia. Czasami kobiety, które doświadczyły traumatycznego doświadczenia w dzieciństwie lub w dorosłym życiu, szczególnie o charakterze seksualnym, próbują ją opanować lub kontrolować w taki sposób.

Nie mają satysfakcjonującego seksu w domu. Panuje błędne przekonanie, że tylko mężczyźni lubią seks, a to nieprawda. Wiele kobiet również lubi aktywność na tym polu i jeśli nie mają go w domu lub z jakiegoś powodu nie sprawia im przyjemności, to próbują zaspokoić swoje potrzeby gdzie indziej.