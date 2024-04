Takie kobiety są rzadko spotykane. Poznaj INTJ

Kobiety INTJ to złożone i fascynujące osobowości, które często kwestionują tradycyjne wyobrażenia o kobiecości. Stado dziewcząt plotkujących o najnowszym skandalu z udziałem gwiazd to nie jest ich specjalność. Wiele kobiet o takim typie osobowości czuje się nie na miejscu w tradycyjnym, zdominowanym przez kobiety środowisku.

Uważa się, że mniej niż 1 proc. kobiet identyfikuje się jako INTJ. Skąd to określenie? To jeden z typów osobowości z dominującymi cechami takimi jak Introwertyzm, Intuicja, Myślenie i Ocenianie (skrót z jęz. ang.) To przemyślani taktycy, którzy uwielbiają udoskonalać szczegóły życia, stosować kreatywne rozwiązania i są racjonalne we wszystkim, co robią.

Ich świat wewnętrzny jest często prywatny, złożony. Kobiety tego typu są często źle rozumiane i trudno im się dopasować do otoczenia. Jednak dzięki niesamowitemu parciu do wiedzy i umiejętności rozumienia otaczającego ich świata, mają wiele do zaoferowania.

Dorastając, często odkrywają, że mają więcej przyjaciół płci męskiej, ponieważ bardziej utożsamiają się z ich sposobem myślenia i działania niż z rówieśniczkami. Dla kobiety INTJ znalezienie ludzi, z którymi może nawiązać bliski kontakt, może być trudne. Ale kiedy znajdzie kogoś, kto ją zrozumie i doceni jej inteligencję, mogą stworzyć niesamowity team.

Istnieją pewne cechy charakterystyczne dla kobiet o takim typie osobowości. Jak rozpoznać kobietę INTJ?

1. Wybierają kariery w technicznych i analitycznych zawodach.

Kobiety INTJ są inteligentne i mają zdolności analityczne, często doskonale radzą sobie na stanowiskach technicznych. Ich typowe wybory zawodowe to inżynieria, finanse lub tworzenie oprogramowania. Takie profesje dają im możliwość zrealizowania swoich zdolności intelektualnych i wykorzystania umiejętności rozwiązywania problemów.

To urodzeni strategowie, którzy przed podjęciem decyzji dokładnie rozważają wszystkie za i przeciw. Dzięki swojemu intelektowi potrafią rozwiązywać problemy i usprawniać procesy.

Czasami pociąga je także sztuka, ale w takim przypadku nadal będą mieć zorganizowane i analityczne podejście do swojej pracy. Mogą to być na przykład pisarki, które zwracają uwagę na strukturę, zasady i ramy.

2. Noszą proste i klasyczne ubrania.

Kobiety INTJ w modzie zazwyczaj charakteryzują się klasycznym i ponadczasowym stylem. Przedkładają praktyczność nad trendy i często wybierają neutralne kolory i proste kroje. Posiadanie elementów garderoby, które można szybko ze sobą łączyć i dopasowywać, znacznie ułatwia im życie i pozwala skupić uwagę na rzeczach, które uważają za ważniejsze.

Dobra jakość jest ważna dla kobiet o tym typie osobowości, ponieważ doceniają trwałość rzeczy. W swojej garderobie kilka wyrazistych elementów, które odzwierciedlają ich indywidualny styl, ale ogólnie wolą zachować minimalizm i unikają ekstrawagancji.

3. Są ogarnięte i dobrze zorganizowane.

Kobiety INTJ, które zawsze potrafią dobrze organizować swoje życie i maksymalnie wykorzystywać swój czas. Często mają poranne rytuały, które pozwalają im przygotować się w określonym czasie i uniknąć spóźnienia. Jeśli kobieta tego typu może zoptymalizować proces lub system, to na pewno to zrobi. Uwielbiają wymyślać najskuteczniejszy sposób wykonywania różnych rzeczy.

Myślą przyszłościowo i potrafią przewidzieć wszelkie możliwe przeszkody, co oznacza, że planują całą gamę scenariuszy i są przygotowane na wszystko. Na wszelki wypadek będą miały plan B. zapasowe. Kobiety tego typu są niezwykle zorganizowane, ustrukturyzowane i mają samodyscyplinę. To sprawia, że są świetnymi menedżerkami i kierowniczkami projektów, ponieważ potrafią efektywnie zarządzać swoim czasem i nieprzerwanie skupiać się na zadaniu aż do jego wykonania.

4. Są aktywne i realizują swoje cele.

Kobiety INTJ wyznaczają cele i sumiennie pracują, aż je osiągną. Dążą do osiągnięcia swoich celów, często ciężką pracą i poświęceniem. Może to obejmować zdobycie dyplomu, osiągnięcie sukcesu zawodowego czy nawet hobby.

Uwielbiają wskaźniki i lubią pracować nad osiągnięciem celu, gdy po drodze widzą namacalne wskaźniki poprawy. Mają silną etykę pracy i zawsze będą dążyć do skutecznego i wydajnego wykonywania pracy.

5. Nie mają grupy typowych, "dziewczęcych" przyjaciółek.

Kobiety o takiej osobowości nie widzą sensu w wielu stereotypowo kobiecych działaniach. To nie są osoby, które chodzą na zakupy w każdy weekend i godzinami rozmawiają o tym, kto się z kim spotyka. Mogą czuć się dość niekomfortowo w takich sytuacjach, ponieważ nie zawsze rozumieją sens rozprawiania na takie tematy. Wolą też spotkania jeden na jednego niż w dużych grupach.

Jeśli chodzi o przyjaźń, to wybierają ludzi o podobnych zainteresowaniach i wartościach, na przykład takich, którzy lubią grać w gry planszowe lub dyskutować o filozofii. Są wybiórcze, jeśli chodzi o nawiązywanie przyjaźni, ponieważ nie zdarza się często, że spotykają ludzi, z którymi czują silną więź. Mają nierzadko kilku przyjaciół płci męskiej, ponieważ czują z nimi więź. Jeśli mają przyjaciółki, to prawdopodobnie będą to inne silne, niezależne kobiety.

6. Są bardzo niezależne i trudno je odczytać.

INTJ są skrajnie niezależne i nie lubią polegać na pomocy innych. Czują się bezpiecznie w swojej samowystarczalnej bańce i wolą same rozwiązywać swoje problemy. Oczywiście nie oznacza to, że nie cenią swoich związków czy wsparcia innych ludzi – po prostu nie lubią okazywać słabości. Jeśli taka kobieta przyjdzie do ciebie po pomoc, to znaczy, że naprawdę ci ufa. Potraktuj to jako komplement, gdy zwraca się do ciebie o radę lub wskazówki.

Lubi trzymać się na uboczu, jest osobą ceniącą prywatność, która potrzebuje trochę czasu, aby otworzyć się na innych. Okazywanie emocji nie przychodzi jej naturalnie, dlatego ustalenie, co naprawdę czuje, może być trudne.

To złożone, intrygujące osoby, ale warto je poznać. To nie tak, że starają się być tajemnicze – po prostu nie czują potrzeby dzielenia się wszystkim o sobie.

7. Nie czują potrzeby dostosowywania się do norm społecznych.

Kobiety INTJ nie boją się wyróżniać z tłumu i kwestionować status quo. Nie czują potrzeby dostosowywania się do oczekiwań społeczeństwa i często są postrzegane jako indywidualistki. Nie podążają za trendami i nie martwią się tym, co myślą o nich inni ludzie.

Są niezależnymi myślicielkami, na które nie wpływają popularne opinie. Krytyczne myślenie przychodzi im naturalnie i zawsze będą dociekać prawdy.

8. Sprawiają wrażenie zimnych i pozbawionych emocji. Mówią prawdę w oczy.

Nie są znane ze swojego ciepła i empatii. Oczywiście nie oznacza to, że nie troszczą się o ludzi, ale często bardziej interesują je fakty i logika niż uczucia. Mogą sprawiać wrażenie powściągliwych i niedostępnych i mieć początkowo trudności z nawiązaniem kontaktu z innymi na poziomie emocjonalnym. Jednak z czasem nauczą się ufać.

Kobiety INTJ znane są ze swojej bezpośredniości i szczerości, bywają brutalnie szczere. Nie lubią owijać w bawełnę ani grać w gierki, zamiast tego wolą przejść od razu do rzeczy. Nie widzą sensu w słodzeniu, nie boją się mówić, co myślą i zawsze stają w obronie tego, w co wierzą.

9. Są perfekcjonistkami.

Kobiety INTJ mają wysokie standardy wobec siebie i innych osób. Nieustannie dążą do perfekcji i trudno im zaakceptować bylejakość czy pogodzić się z przeciętnością. Mają naturalną skłonność do samodoskonalenia, ale bywają swoimi najgorszymi krytykami.

Czasami trudno im się zrelaksować i cieszyć chwilą obecną. Jednak potrafią zwolnić i docenić swoje mocne strony i osiągnięcia. Mogą być również dość surowe dla bliskich im osób, ale zwykle wynika to z wiary w nich i chęci motywowania, by osiągnęli swój pełny potencjał.

10. Cenią lojalność.

Kobiety INTJ są niezwykle lojalne i chronią swoich bliskich. Nigdy nie opuszczą przyjaciela ani członka rodziny w potrzebie i zawsze będą go wspierać. Są najlepszymi, lojalnymi przyjaciółmi i partnerami. Naprawdę nie znajdziesz ludzi bardziej lojalnych niż one.

Ta lojalność dotyczy także związków - nie traktują związków lekko i oczekuje tego samego w zamian.