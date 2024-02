Wiosną 2024 nie będziemy wybierać już kitty cut czy butterfly cut. W nadchodzącym sezonie wybieramy baroque bob. Koniecznie sprawdźcie, jaka to fryzura.

Baroque bob - najmodniejsza fryzura wiosny 2024

Baroque bob to krótka, elegancka fryzura sięgająca do obojczyków. Swoim wyglądem ma nawiązywać do tych uczesań, które modne były przed laty w Hollywood.

Fryzura w stylu baroque bob to nic innego niż nieco dłuższy bob, któremu towarzyszą różnego rodzaju upięcia. Mogą to być kokardki, koraliki lub wstążki.

Komu pasuje baroque bob? Podpowiadamy

Baroque bob doskonale będzie prezentować się na włosach dłuższych i nieco falowanych. Jeśli zależy wam na spektakularnym efekcie i dodatkowo macie loki, koniecznie postawcie na tego typu cięcie.

Fryzura baroque bob sprawdzi się też na włosach o długości do ramion. Kobiety mające takie włosy będą mogły ułożyć ją w kilka minut. Tego typu cięcie będzie doskonale prezentować się na co dzień, ale również od święta. Jeśli jednak chcemy, aby włosy wyglądały elegancko, warto zastosować odpowiednią pielęgnację oraz stylizację.

Jak stylizować fryzurę baroque bob w domu? Sprawdzony sposób

Osoby, które zdecydowały się na cięcie baroque bob powinny po umyciu włosów wetrzeć w nie odrobinę pianki utrwalającej, a następnie wysuszyć na okrągłej szczotce. Po takiej stylizacji całość można spryskać lakierem do włosów.

Jakie fryzury będą modne w 2024 roku? Oto najmodniejsze uczesania

Prócz baroque bob wiosną 2024 roku modne będą jeszcze inne fryzury. Okazuje się, że hitem pozostaje blunt bob, shag cut, pixie cut czy half-up. Wszystkie fryzury są bardzo proste w stylizacji, dlatego jeśli się na którąś zdecydujesz, nie będziesz mieć zbyt dużego problemu z uczesaniem włosów w ten sposób.