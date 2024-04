"Old money look", czyli estetyka "starych pieniędzy". Co oznaczają w modzie?

Styl ten stał się popularny wśród modnej elity pokolenia Z i szturmem podbił świat mody. To nowy, a raczej stary trend, który zyskał gigantyczną popularność i ma setki milionów wyszukiwań na TikToku.

Skupia się na wysokiej jako krawiectwie i produktach projektantów pozbawionych logo, które uosabiają amerykański styl preppy z najlepszych college'ów bazując na szafie wypełnionej ekskluzywną pościelą, subtelną stylizacją i klasycznymi torebkami od projektantów.

Moda na "stare pieniądze" to estetyka inspirowana bogatymi klasami wyższymi i ich strojem. Aby zdefiniować modę na stare pieniądze, należy najpierw zrozumieć termin „stare pieniądze” i jego pochodzenie.

"Stare pieniądze" Skąd pochodzi i co oznacza to określenie?

"Stare pieniądze" opisują zamożne od lat rodziny, które dziedziczyły majątek przez pokolenia i nie pochodzą z klasy robotniczej ani średniej. Pieniądze w tych rodzinach pochodzą zwykle od pokoleń prowadzących wielki biznes, odziedziczonej fortuny lub od szlachty i wielu z nich ma arystokratyczne tytuły.

Bogate klasy wyższe jako pierwsze przyjęły tak zwany styl "starego pieniądza", ale wraz ze wzrostem popularności seriali takich jak „Sukcesja” i odrodzeniem się klasyków z lat dziewięćdziesiątych, takich jak "Plotkara", nowoczesna wersja tego stylu powoli przejęła kontrolę nad mediami społecznościowymi.

Estetyka ta znana jest również jako "quiet luxury", czyli cichy luksus. Jest ponadczasowa i elegancka, przedkłada dobrze wykonane, wysokiej jakości, dyskretne ubrania nad krzykliwe logo projektantów i branding. Jest akceptowana przez bogatych, ponieważ pomaga sygnalizować, kim są, poprzez to, co noszą, w sposób zrozumiały tylko dla wtajemniczonych. Każdy element ich wyselekcjonowanych szaf kapsułowych jest starannie dobrany, a jednocześnie dla niewprawnego oka wygląda na nieskomplikowany i nonszalancki.

Nowe pieniądze kontra moda na stare pieniądze

Osoby posiadające nowe pieniądze lub pieniądze zarobione niedawno to zazwyczaj milionerzy lub miliarderzy w pierwszym pokoleniu, co często można rozpoznać po ich prezentacji. W przypadku tych, którzy pracowali, aby stać się bogaci „nowymi pieniędzmi”, zwykle większy nacisk kładzie się na ubieranie się w oświadczenia, aby pokazać bogactwo i status.

Nowa moda pieniężna obejmuje logo projektantów, odważniejsze nadruki logo i wyraziste torebki z brandingiem projektanta, aby zaprezentować osiągnięcia użytkownika w momencie, gdy osiąga on punkt, w którym może sobie pozwolić na te aspirujące marki i zakupy oparte na trendach.

U bogatych „starych pieniędzy” estetyka jest zupełnie inna. Wykorzystując neutralną paletę kolorów, wygląd starego pieniądza z łatwością może przekroczyć trendy. W stylu old money kładzie się większy nacisk na budowanie szafy wypełnionej wysokiej jakości artykułami, w których marki nie są odważne i krzykliwe, ale raczej klasyczne i wyrafinowane; myśl jasno, czysto i prosto, bez bycia mdłym.

Prostota to najwyższa forma wyrafinowania. Jakie marki prezentują "old money"?

W czasach recesji i rosnących kosztów życia eksponowanie swojego bogactwa w nowy, modny sposób można uznać za niestosowne, ale ten stary trend szybko wzbudził entuzjazm i zyskał na popularności. Chociaż nadal jest to rodzaj aspiracji, obejmuje również modny look, który można łatwo odtworzyć bez potrzeby korzystania z marek designerskich.

Jego wielkim plusem jest nacisk na ponadczasowy styl i pozytywny wpływ ubrań na środowisko, co prowadzi do gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu, która nie jest tak uzależniona od fast fashion - szybkiej mody. Dla bogatej, modnej elity marki odzieżowe kojarzone ze stylem old money to Chanel i Dior ze swoimi ponadczasowymi dodatkami oraz Ralph Lauren, który stawia na klasyczne kroje i sportowe emblematy. Większość marek, które łączy zamiłowanie do wysokiej jakości krawiectwa, minimalistycznych logo i prostego stylu wpisuje się w tę stylistykę.

Jak ograć styl "starego pieniądza"? Wybierz jasne kolory

Oto kilka podstawowych zasad stylizowania swojego wyglądu w tym ponadczasowym starym stylu rodem z prestiżowych amerykańskich i brytyjskich uniwersytetów.

Po pierwsze wybierz jasną paletę kolorów i neutralne odcienie, bo jasne kolory są kluczowym składnikiem tej estetyki, szczególnie latem. Jasne i pastelowe kolory są ciepłe i zachęcające, co doskonale nadaje się do nawiązywania kontaktów i poszerzania wpływów imperiów finansowych. Z kolei całkowicie czarny zestaw może sprawić, że osoba, która się tak nosi, będzie wyglądać na zamkniętą i niedostępną.

Jeśli to możliwe, wybieraj naturalne włókna, takie jak len, bawełna organiczna, wełna i kaszmir. Są nie tylko komfortowe i przyjazne dla ciała, ale pozwolą ci uzyskać elegancki krój i wykończenie.

Elegancki sportowy styl to kwintesencja "old money"

Wybierz jasne chinosy i połącz je z szykowną koszulą, aby uzyskać dyskretny luksusowy szyk, u mężczyzn świetnie sprawdzą się koszulki polo, ubrania do tenisa i elegancki, sportowy styl.

Sukces w wyglądzie przypominającym wyluzowaną młodzież studiującą na Harvardzie lub Yale i mówiącym o dyskretnym bogactwie pomoże ci osiągnąć sportowy emblemat. Niezależnie od tego, czy właśnie zeszłaś z kortu tenisowego w białych tenisówkach, czy też doskonaliłaś grę na polu golfowym, stylowy, sportowy zestaw jest uosobieniem stylu "old money".

Zarzuć sweter na ramiona w prawdziwym stylu preppy, zapożyczonym z pola golfowego, na którym gracze zarzucali bluzę na ramiona w przypadku zmiany pogody. Noszenie bluzy w ten sposób jest ukłonem w stronę wyrafinowanego stylu. Upewnij się, że wybrana bluza jest w klasycznym kolorze i uzupełnia strój, ograniczając logo do minimum.

Unikaj wyrazistych stylów i krzykliwych marek projektantów

Mniej znaczy więcej. Trzymaj się klasycznej i tradycyjnej estetyki i unikaj krzyczących logo nowobogackich. Niepisaną zasadą jest, że cała elita "starego pieniądza" potrafi docenić nawzajem swoje stylowe i drogie ubrania oraz krawiectwo – więc nie ma potrzeby stosowanie etykiet. Zamiast tego zdecyduj się na minimalistyczne emblematy inspirowane sportem, takie jak kultowy gracz polo na bluzie Polo Ralph Lauren.

Kluczem są wysokiej jakości tkaniny. Pamiętaj, że w tej modzie diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli nosisz tanie, syntetyczne tkaniny, będzie to widoczne w kroju.

Najlepszym sposobem na świetne ogranie takich stylizacji jest zbudowanie wyselekcjonowanej garderoby kapsułowej i wybranie kilku podstawowych elementów z dobrej jakości materiałów, które można łatwo łączyć w stylowy sposób. Biele, kremy, beże, granaty, żeglarskie paski, szarości to pewne odcienie ubrań, które sprawdzą się w stylu "starych pieniędzy".