Mullet hair to najgorętszy fryzjerski trend. Efektowne strzyżenie doskonale sprawdzi się wśród odważnych i pewnych siebie kobiet. Jeśli chcesz zwracać na siebie uwagę, koniecznie na nią postaw. Trend na mullet hair popularny jest nie tylko poza granicami Polski. Przypadł do gustu wielu osób również i u nas.

Mullet hair - jak wygląda ta fryzura?

Mullet hair to nic innego niż bardzo krótkie boki, długi tył oraz prosta grzywka. Tak wykonana fryzura doskonale sprawdzi się przy włosach naturalnych lub ufarbowanych na jednolity kolor. Jeśli chcesz, aby twoje uczesanie jeszcze bardziej zwracało uwagę, koniecznie dodaj jasne refleksy, które będą nieco się wyróżniać na tle jednolitego koloru.

Jak stylizować mullet hair? Podpowiadamy

Ułożenie włosów w przypadku mullet hair jest banalnie proste i nie wymaga specjalnych umiejętności. Do stylizacji wystarczy tylko lakier, pianka lub pasta do włosów. Za pomocą okrągłej szczotki należy wywinąć nieco włosy - to sprawi, że odbiją się od nasady.

Można też wysuszyć mokre pasma na szczotce z naturalnego włosia. Dzięki temu fryzura od razu po umyciu będzie prezentować się rewelacyjnie. Takie suszenie nie zajmie wam więcej niż 10 minut, dlatego warto poświęcić trochę czasu na stylizację.

Do czego pasuje mullet hair? Sprawdzone stylizacje

Utarło się, że mullet hair pasuje tylko do rockowych stylizacji. Okazuje się, że takie myślenie to spory błąd. Mullet warto łączyć z dziewczęcymi sukienkami w drobne kwiaty. Taki kontrast będzie świetnie wyglądać. Decydując się na mullet hair można śmiało stawiać na kobiece sukienki, dopasowane jeansy czy krótkie topy. Wcale nie trzeba nosić luźnych koszulek czy dzwonów - chociaż one również z taką fryzurą wyglądają znakomicie.