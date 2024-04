Kostium już nie tylko na plażę, zrobi ci outfit

Zmiany klimatu sprawiają, że fale wysokich temperatur zaskakują nas nawet w kwietniu, a w czerwcu pojawia się zwykle pierwsza fala upałów. To dobry moment, by poznać nowe trendy w strojach kąpielowych, które zdominują nasze walizki tego lata.

Jednak w tym roku obserwuje się świadome odejście od jednosezonowych strojów kąpielowych, które wytrzymują zaledwie kilka miesięcy i są przemijającym trendem. Teraz kostiumy powinny być wykonane w sposób zrównoważony i przemyślany. Wiele marek czyni etyczne wysiłki, by nasz plażowy outfit nie był jednorazówką do wymiany za rok, gdy znowu przyjdzie lato.

Tym bardziej że nowe trendy wprowadzają stroje kąpielowe do codziennych stylizacji. Jednoczęściowe stroje kąpielowe to klasyka, która znów są modna. Do takiego kostiumu wystarczy teraz założyć dżinsowe szorty lub przezroczystą sukienkę, letnie sandałki i jesteś gotowa na wyjście.

Obok zrównoważonego rozwoju i wygody noszenia, w strojach kąpielowych obserwujemy obecnie kilka trendów. Jest widoczna kontynuacja estetyki boho, lat 90., kokietki czy nowy trend rzeźbiący sylwetkę. Obsesja na punkcie ultrakobiecej estetyki będzie nadal obecna tego lata, więc przygotuj się na kokardki, delikatny róż, falbanki i marszczenia.

Minimalizm lat 90. i boho szyk lat 70.

Powrót mody na jednoczęściowy strój kąpielowy trwa już od jakiegoś czasu. To ponadczasowy, klasyczny element letniej garderoby, który jest seksowny i zabawny. Teraz takie kostiumy kąpielowe ozdabia się złotą biżuterią, zaczesuje do tyłu włosy i narzuca na nie sukienkę, by można było je wykorzystać na wieczorne wyjścia.

Biżuteria jest teraz mocno na topie - w postaci dołączonych do talii łańcuszków i innych błyszczących elementach, dzięki którym będziesz mogła błyszczeć w słońcu, nie martwiąc się, że je zgubisz. Niektóre marki załączają biżuterię, którą można przypiąć do dowolnego kostiumu kąpielowego.

Powrót estetyki lat 70. sprawia, że kostiumy "bandeau" są na topie. Są wygodne i wpisują się w renesans boho szyku. Do tego ten typ kostiumów kąpielowych pozwala na ładną linię opalenizny bez pasków na szyi czy ramionach.

Lata 90. powróciły w formie minimalistycznych kształtów, czystych linii i kolorów. W tym roku będzie to dół z niskim stanem i zabudowaną górą, typowy dla tego okresu. W dołach od kostiumu z niższym stanem odsłaniamy biodra, wydłużają nam tułów i nogi oraz spłaszczają każdy typ sylwetki.

Skąpe stroje kąpielowe nie zawsze się sprawdzają

Dla kobiet z przeciętną czy pełniejszą sylwetką, kostiumy kąpielowe nigdy nie były łatwym wyborem. Stroje do opalania z większym zakryciem dołu są stylowe, ale nie u wszystkich się sprawdzają.

Jednak jest na to sposób. W tym roku marki skupiają się na elementach modelujących, które można w niewidoczny sposób wkomponować w kostium kąpielowy za pomocą kompresyjnych tkanin i przemyślanej konstrukcji.

Takie wstawki zapewnią nam potrzebne wsparcie i pożądany efekt wyrzeźbienia kształtów ciała, które mogą zwiększyć naszą pewność siebie na plaży. Styl życia i ciała kobiet ewoluują, a skąpe stroje kąpielowe typu bikini nie zawsze się sprawdzają.

Dwa przeciwstawne trendy - kolory ziemi i bogate zdobienia

Kostiumy w neonowych kolorach, które były modne na początku tego wieku, nie są już hot w tej dekadzie. Zwłaszcza w tym sezonie modne stroje kąpielowe będą opierać się na naturalnych kolorach: błękitach, zieleniach, brązach i neutralnych barwach.

Podkreślają, jak ważna jest dla nas natura, na której łonie latem lubimy przebywać - w wodzie, na piasku, wśród palm i innych roślin tropikalnych. Naturalne kolory ziemi pasują do każdego odcienia skóry i pozwalają na dodanie odważniejszych akcesoriów i okryć. W ten sposób wystylizujemy kostiumy kąpielowe nie tylko na plażę.

Dla fanek innej estetyki też mamy dobrą wiadomość - powraca maksymalizm. Barwne i odważne wzory i nadruki cię z pewnością wyróżnią tego lata. Do wybory są rozmaite, w tym tropikalne, roślinne i egzotyczne.