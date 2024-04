Poczujesz się młodziej i ochronisz się przed chorobami

W tym, jak się starzejesz, udział ma wiele czynników, m.in. predyspozycje genetyczne, środowisko, stres, palenie tytoniu i nasza dieta. Chociaż na niektóre z nich nie masz wpływu, możesz skupić się na jedzeniu i napojach, które pomagają osiągnąć długowieczność.

Istnieje wiele produktów spożywczych, które mogą ci pomóc lepiej poradzić sobie ze starzeniem się organizmu, takich jak orzechy, ryby, oleje, zioła i przyprawy, ale tu skupimy się na owocach i warzywach, które według badań mogą pomóc spowolnić ten proces i wydłużyć życie.

Owoce i warzywa mogą wpływać na sposób, w jaki się starzejesz, bo są kopalnią witamin, minerałów i innych wartościowych składników. Zawierają różne składniki odżywcze, przeciwutleniacze i związki bioaktywne, które mogą pomóc organizmowi odeprzeć choroby i dolegliwości związane z wiekiem.

Chodzi m.in. o choroby serca, zaburzenia funkcji poznawczych, stany zapalne lub uszkodzenia wywołane stresem oksydacyjnym.

Produkty, o których mowa mogą też pomóc zmniejszyć ryzyko związane z ciśnieniem krwi i cholesterolem, które bezpośrednio wpływają na występowanie chorób układu krążenia, które najczęściej zabijają Polaków.

Kapusta czerwona. Zmniejszy ryzyko chorób serca, raka i zapalenia stawów

Czerwona kapusta to jedno z najlepszych warzyw, które warto jeść, by zadbać o długowieczność. Ten rodzaj kapusty należy do rodziny krzyżowych, co oznacza, że jest silnym źródłem przeciwutleniaczy zawierających siarkę, zwanych glukozynolanami.

Jak wykazały badania, to one wraz z antocyjanami, innym silnym związkiem występującym w kapuście, pomagają zmniejszyć ryzyko chorób serca, raka, zapalenia stawów i chorob neurodegeneracyjnych. Oprócz właściwości chroniących serce, kapusta jest również dobrym źródłem fitosteroli i błonnika, które pomagają obniżyć poziom cholesterolu.

Fitosterole i błonnik są nie tylko dobre dla serca, ale odgrywają kluczową rolę w zdrowiu układu trawiennego, pomagają w utrzymaniu regularnej pracy, a jednocześnie stanowią paliwo dla dobrych bakterii w mikrobiomie.

Grzyby. Chronią przed chorobą Alzheimera i dbają o jelita

Nie każdy lubi smak grzybów, ale jeśli jesteś fanką dań z ich udziałem, z przyjemnością dowiesz się, że mają wpływ na wolniejsze starzenie się organizmu. Odmiany grzybów, takie jak shiitake, reishi i maitake są szczególnie znane ze swojego potencjału wspierania zdrowia układu odpornościowego ze względu na wysoką zawartość beta-glukanów – cukrów złożonych, o których wiadomo, że stymulują układ odpornościowy.

Grzyby są również źródłem silnych przeciwutleniaczy, takich jak selen i ergotioneina, które pomagają chronić komórki przed uszkodzeniem i zmniejszać stany zapalne. Wiele badań wykazało, że chronią też przed łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych, a dodatkowe badania wykazały, że polifenole i przeciwutleniacze zawarte w grzybach chronią przed chorobą Alzheimera i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi.

Grzyby mogą również pomóc w utrzymaniu zdrowych jelit. Zawierają polisacharydy, które są błonnikiem prebiotycznym i umożliwiają rozwój dobrych bakterii. Zdrowy mikrobiom wpływa na wszystko, od nastroju, przez autoimmunizację, po wagę.

Jagody. Obniżą ryzyko chorób neurologicznych i dają szansę na długie życie

Jagody oferują korzyści zdrowotne pod każdym względem, jaki można sobie wyobrazić,. Jedną z głównych korzyści jest ich wkład w nasze zdrowe starzenie się. Jagody są bogate w przeciwutleniacze, zwłaszcza antocyjany, które mogą przyczyniać się do długowieczności.

Te potężne związki zwalczają stres oksydacyjny i stany zapalne związane z chorobami przewlekłymi i starzeniem się organizmu, które jest nieuchronne.

Włączenie jagód do diety może poprawić twoje zdrowie, a także sprzyjać dłuższemu i zdrowszemu życiu. Badania opublikowane w "Gerontology"wykazały również, że spożywanie tych owoców może pomóc zmniejszyć ryzyko chorób neurologicznych związanych z wiekiem, takich jak choroba Alzheimera, demencja i choroba Parkinsona.