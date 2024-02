W poniedziałkowy poranek ogłoszono, że to właśnie Luna z piosenką "The Tower" będzie reprezentować Polskę podczas 68. Konkursu Piosenki Eurowizji. Nie spodobało się to wszystkim fanom konkursu. Większość obstawiała, że w tym pojedynku wygra Justyna Steczkowska lub Iza Zabielska. Niestety okazało się zupełnie inaczej.

Luna prócz mocnego głosu może pochwalić się dość charakterystycznym stylem. Na imprezach branżowych zawsze zwraca uwagę swoimi strojami. Jakiś czas temu znowu zszokowała. Jak się później okazało, zaliczyła drobną wpadkę.

Luna "pożyczyła" buty od Ady Fijał

Luna pojawiła się niedawno w TVP, gdzie udzieliła kilku wywiadów dziennikarzom. Młoda wokalistka ubrana była w czerwoną stylizację, obok której nie można było przejść obojętnie. Artystka miała na sobie luźną marynarką, crop top, rajstopy oraz buty obszyte piórami. Okazuje się, że taki sam model miała kilka tygodni wcześniej Ada Fijał.

Polska aktorka w czerwonych szpilkach z futerkiem pojawiła się podczas premiery spektaklu "Nienasyceni". Ada Fijał miała na sobie wtedy luźną marynarkę, dopasowane lakierowane spodnie, okulary przeciwsłoneczne oraz szpilki z piórami.

Kim jest Luna? Niektórzy mogą być w szoku

Luna od zawsze interesowała się muzyką. Dziewczyna jako dziecko śpiewała w chórze. Uczyła się też w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. T. Bairda w Grodzisku Mazowieckim w klasie skrzypiec. Od 2018 roku artystka zaczęła studiować Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie Aleksandra jest instruktorką jogi.

Rodzina Luny - kim są najbliżsi wokalistki?

Według informacji, które pojawiły się w sieci ojcem artystki jest Andrzej Wielgomas. To właśnie do jej rodziny ma ponoć należeć firma "Dawtona".

Dlaczego Aleksandra Wielgomas wybrała pseudonim Luna?

W jednym z wywiadów Luna opowiedziała nieco o swoim pseudonimie.

"Zdecydowałam się na taki pseudonim, ponieważ Luna, czyli Księżyc, jest mi bardzo bliska – obserwuję w swoim życiu bardzo duży jego wpływ. Księżyc ma też dwie strony – jasną i ciemną – a ja bardzo lubię kontrasty, nie tylko w muzyce, więc myślę, że ten pseudonim po prostu do mnie pasuje" - mówiła dziennikarzom magazynu "K Mag".