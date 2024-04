Cellulit to nasza zmora. Pojawia się nawet u szczupłych kobiet

Cellulit, inaczej skórka pomarańczowa to defekt tkanki łącznej przypominający nierówną strukturę tego owocu. Zwykle ten problem dotyczy kobiet, a na jego powstanie wpływają geny, styl życia, w tym brak aktywności fizycznej, zła dieta (nadmiar cukru, soli i tłuszczu) i przyjmowane leki hormonalne, np. antykoncepcyjne.

Cellulit jest zwykle widoczny na udach, pośladkach, brzuchu i ramionach. Są różne rodzaje cellulitu: wodny, tłuszczowy i mieszany, jak i stopnie zaawansowania problemu skórki pomarańczowej. Najpoważniejsze stadium to choroba zwana cellulitis, która nieestetycznymi widocznymi nierównościami, ale także z bolesnymi guzkami na skórze.

Reklama

Czy można pozbyć się całkowicie cellulitu? Obecnie wykonuje się dużo zabiegów hi-tech, które wyraźnie zmniejszają problem, ale nie dają efektu na całe życie. Warto jest więc dwa razy do roku wykonywać serię zabiegów w gabinecie, a także wspomagać pielęgnację zabiegami domowymi. Przykład: bańka chińska, która jest skutecznym sposobem na cellulit.

Jak działa masaż wykonywany bańką chińską?

Namówiona przez koleżankę poszłam na odchudzająco/modelujący zabieg antycellulitowy wykonywany bańką chińską. Działa ona na zasadzie podciśnienia, które powstaje poprzez zassanie skóry tym silikonowym narzędziem.

W efekcie wspomagamy przepływ limfy, zwiększamy ukrwienie i dotlenienie tkanki i działamy na zredukowanie nierówności na skórze. Zassanie skóry bańką pomaga też zmniejszyć obrzęki.

Nie powinnaś go robić, gdy jesteś przeziębiona lub nasz stan zapalny w organizmie. Nie jest wskazana także dla osób z żylakami i kobiet w ciąży. Przy tendencji do pękających naczynek też powinnaś się skonsultować się ze specjalistą flebologiem.

Jak wygląda taki masaż? Nie tylko nie jest przyjemnie, ale wręcz boli

Reklama

Masaż antycellulitowy nóg chińską bańką zawsze wykonywany jest na siedząco/leżąco. Ja po położeniu się na stole do masażu najpierw miałam wykonany peeling całego ciała, a po spłukaniu nałożoną na nie pachnącą maskę. To była ta przyjemna część rytuału. Potem było gorzej.

Do bańki chińskiej należy skórę stopniowo przyzwyczajać. Ale nie sądziłam, że masaż ten nie tylko nie jest przyjemny, ale najzwyczajniej w świecie bardzo boli to zasysanie. Jestem odporna na ból, ale ta technika sprawiła, że miałam ochotę krzyczeć i czułam, jak się pocę z bólu i dyskomfortu.

Musiałam wyobrażać sobie różne przyjemne rzeczy, aby wytrzymać do końca zabiegu i jakoś się udało. Z czasem ciało się przyzwyczaiło do zasysających ruchów i mogłam się choć trochę odprężyć. Co dziwne, jedna noga bolała mnie bardziej niż druga, wiec masażystka podejrzewała, że mam tam jakiś przykurcz.

Efekty masażu bańką chińską. Jest poprawa, ale i niekorzystny skutek uboczny

Skóra po zabiegu z użyciem bańki chińskiej była gorąca i zaczerwieniona. To zwiększa jej podatność na wchłanianie składników aktywnych z preparatów antycellulitowych, więc warto przyjąć je po wykonanym zabiegu. Aby mieć widoczne efekty, trzeba go regularnie wykonywać. Masaż bańką powinno się robić 2-3 razy w tygodniu przez około 20 minut, ale zalecenia są różne w zależności od kondycji naszej skóry.

Jednak już po pierwszym masażu moja skóra była gładsza, bardziej jędrna i elastyczna. Zauważyłam też, że zmniejszył mi się obwód ud. Jednak jeden efekt zabiegu mnie zaskoczył - na skórze nóg, na wewnętrznej stronie ud zauważyłam zasinienia, które następnego dnia się zwiększyły.

Niestety nie zniknęły szybko, konkretne siniaki miałam na skórze ud przez tydzień. Doczytałam, że jeśli pojawią się przekrwienia czy siniaki, należy zrobić kilkudniową przerwę.

Jakie masaże lubią Polacy? Stawiamy na kamienie i egzotyczne zabiegi

Jak wynika z badania serwisu Prezentmarzeń, tylko niektóre osoby w Polsce wybierają masaż sportowy, estetyczny lub refleksologię, a najmniej z nich korzysta z masażu fizjoterapeutycznego. Najczęściej z masaży korzystamy kiedy mamy ochotę na relaks (34%) lub kiedy chcemy coś uczcić (29%), chętnie korzystamy z niego również na wyjeździe (13%) lub po prostu kiedy odczuwamy ból (9%).

Masaże, które wybieramy, mają służyć głównie relaksacji mięśni (30%) i zredukowaniu stresu i napięcia (27%). Ważna jest dla nas również poprawa kondycji skóry (22%) oraz poprawa nastroju i samopoczucia (21%). Najczęściej masujemy całe ciało (41%), poszczególne partie (36%) oraz twarz (23%). Wolimy korzystać z masaży samodzielnie (55%), czasami z przyjaciółką lub przyjacielem (21%) rzadziej z partnerem lub partnerką (16%). Rzadko kiedy na masaż idziemy z rodzicem (5%) lub dzieckiem (3%).

Głównie korzystamy z masaży relaksacyjnych (36%) lub tajskich (22%). Niektóre osoby wybierają również masaż sportowy (14%), estetyczny (12%) lub refleksologię (10%). Co ciekawe najmniej osób korzysta z masażu fizjoterapeutycznego (6%). Na masaż udajemy się najczęściej do salonu SPA (41%), do studia fitness i wellness (29%), do fizjoterapeuty (18%) oraz na domową wizytę u masażysty (12%).

Na prezent najchętniej wybralibyśmy masaż czekoladą (42%) lub Kobido (23%). Chętnie wybieramy również masaż tajski (18%) i Lomi Lomi (17%) lub nawet 300 – 400 zł (37%). Najwięcej ankietowanych wskazało, że lubi masaże wykonywane kamieniami (35%), na drugim miejscu znalazły się te wykonywane rękami (31%), wybieramy również wykonywanie urządzeniami i akcesoriami do masażu (22%) oraz bańka chińską (12%). Podczas masażu preferujemy takie dodatki jak czekoladę lub aloes (38%), kremy i balsamy (29%), lubimy także masaż z użyciem olejków (22%) oraz świecą i parafinową (11%).