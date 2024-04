Dlaczego młodsze osoby starzeją się szybciej?

Naukowcy szacują, że genetyka odpowiada jedynie za jedną czwartą zmiennych, które wpływają na długość życia człowieka. Osoby urodzone w 1965 r. lub później mogą doświadczać przyspieszonego starzenia się komórek. Wynika to z faktu, że młodsze pokolenia są wcześniej narażone na ekspozycję na czynniki ryzyka, takie jak stres i niekorzystny wpływ środowiska.

To może wyjaśniać zwiększoną częstość występowania nowotworów o wczesnym początku wśród młodych dorosłych. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem (AACR), te czynniki ryzyka wpływają na wzrost zachorowalności na raka u osób w wieku poniżej 55 lat, który obserwuje się coraz częściej.

- Są ludzie, którzy starzeją się szybciej z różnych powodów, a ich wiek biologiczny zwykle przekracza wiek chronologiczny – skomentował to odkrycie Douglas E. Vaughan, lekarz medycyny, dyrektor Instytutu Długowieczności Potocsnak w Northwestern University Feinberg School of Medicine. - Jeśli spowolnimy starzenie się, może tylko trochę, być może uda nam się opóźnić pojawienie się chorób związanych ze starzeniem się i zapewnić ludziom dłuższe zdrowie, a nie dłuższe życie – powiedział specjalista.

Tak mierzy się wiek biologiczny

Do oszacowania wieku biologicznego naukowcy wykorzystywali do niedawna długość telomerów, czyli czapeczek ochronnych na końcach chromosomów. Standardem wieku biologicznego była długość telomerów, ale była to ocena przybliżona i niezbyt dokładna.

Obecnie wielu badaczy długowieczności opiera się na zegarach epigenetycznych, takich jak zegar Hannuma, DNAm PhenoAge i DNAm GrimAge. Metody te mierzą zmiany w DNA, które wpływają na ekspresję genów, aby dokładniej określić poziom starzenia się komórek.

W niektórych krajach, jak USA, dostępne są już domowe zestawy do testów wykorzystujące zegary epigenetyczne.

Czy można odwrócić starzenie się komórek?

Naukowcy twierdzą, że nawet jeśli nie znamy swojego dokładnego wieku biologicznego, pewne modyfikacje stylu życia i zachowania mogą poprawić stan zdrowia.

Proste rzeczy, takie jak dieta i ćwiczenia, w krótkim okresie mogą mieć pozytywny wpływ na wiek biologiczny i go obniżyć. Udowodniło to badanie, które wykazało, że niektóre nawyki żywieniowe, jak np. spożywanie warzyw liściastych i spanie co najmniej siedem godzin każdej nocy, pomagają obniżyć wiek biologiczny.

Ponadto wiele badań sugeruje, że rzucenie palenia może odwrócić skutki nałogu i poprawić kondycję organizmu. Wiele osób korzysta z suplementów przeciwdziałających starzeniu się jako źródła młodości, ale naukowcom daleko do opracowania skutecznego leku, który mógłby obniżyć nasz wiek biologiczny.