rozwiń

Czym jest opłatek i skąd pochodzi?

Opłatek to cienki chleb wypiekany z mąki i wody, bardzo podobny do hostii używanej podczas mszy świętej. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa oblatum, oznaczającego dar lub ofiarę. W tradycji chrześcijańskiej opłatek symbolizuje chleb – podstawowy pokarm i znak życia, a także nawiązuje do Ostatniej Wieczerzy.

Reklama
Doskonały sposób na utrzymanie świeżości choinki na dłużej. Dosyp to do stojaka na choinkę
Doskonały sposób na utrzymanie świeżości choinki na dłużej. Dosyp to do stojaka na choinkę

Zobacz również

Skąd wzięło się dzielenie się opłatkiem?

Zwyczaj dzielenia się opłatkiem w formie znanej dziś w Polsce upowszechnił się w XVIII–XIX wieku. Początkowo praktykowany był głównie w domach szlacheckich i zakonach, z czasem stał się powszechny we wszystkich warstwach społecznych.

Symbol pojednania i przebaczenia

Jednym z najważniejszych znaczeń dzielenia się opłatkiem jest pojednanie i gotowość do przebaczenia. W polskiej tradycji Wigilia to dzień szczególny, w którym nie powinno się żywić urazy ani prowadzić sporów. Łamiąc się opłatkiem, domownicy składają sobie życzenia i symbolicznie wyrażają chęć rozpoczęcia nowego etapu w relacjach.

Znaczenie składania życzeń

Dzielenie się opłatkiem jest nierozerwalnie związane ze składaniem życzeń. W przeciwieństwie do gotowych formułek wysyłanych SMS-em czy w mediach społecznościowych, życzenia wigilijne przy opłatku mają osobisty charakter. Są kierowane bezpośrednio do konkretnej osoby. W tym kontekście opłatek symbolizuje nie tylko chleb, ale również dobre słowo, życzliwość i wzajemny szacunek.

Wspólnota i równość przy stole

Reklama

Kolejnym ważnym znaczeniem tego zwyczaju jest podkreślenie wspólnoty i równości. Podczas dzielenia się opłatkiem wszyscy domownicy spotykają się na tych samych zasadach – niezależnie od wieku, poglądów czy statusu społecznego. Każdy otrzymuje taki sam opłatek, co symbolizuje jedność rodziny i wspólne przeżywanie świąt.

W wielu domach zachował się także zwyczaj dzielenia się opłatkiem z osobami nieobecnymi lub samotnymi, a dawniej nawet z sąsiadami. To wyraz pamięci, solidarności i otwartości na innych.

Czy dzielenie się opłatkiem ma znaczenie dziś?

Mimo zmieniających się zwyczajów i coraz bardziej świeckiego charakteru świąt, dzielenie się opłatkiem nadal pozostaje jednym z najtrwalszych elementów polskiej Wigilii. Dla jednych ma wymiar religijny, dla innych wyłącznie symboliczny lub rodzinny. Niezależnie od interpretacji, wciąż pełni tę samą funkcję – zatrzymuje na chwilę codzienny pośpiech i skupia uwagę na relacjach międzyludzkich.

Czy trzeba się dzielić opłatkiem?

Dzielenie się opłatkiem nie jest obowiązkiem ani wymogiem religijnym. To dobrowolny zwyczaj, który ma znaczenie symboliczne i kulturowe. Dla jednych jest ważnym elementem wiary, dla innych rodzinną tradycją lub po prostu momentem składania życzeń i budowania relacji. Każda rodzina może obchodzić Wigilię na swój sposób, a sens opłatka polega przede wszystkim na intencji, a nie na samym geście.