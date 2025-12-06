Jak napisała w mediach społecznościowych Martyna Wojciechowska "toalety w Japonii to inny wymiar rzeczywistości". Na filmiku pokazała supernowoczesną muszlę klozetową, wyposażone w liczne funkcje, o których przybyszom z innych krajów się nawet nie śniło.

Technologia w toalecie

Inteligentne toalety są wyposażone w regulowany strumień wody, suszenie powietrzem i automatyczne funkcje, które zapewniają większy komfort i technologię. Urządzenia te, bardzo popularne w krajach azjatyckich, zaczynają szybko rozprzestrzeniać się w Ameryce i Europie. Mechanizm łączy w sobie głębokie czyszczenie, wygodę i mniejsze zużycie zasobów. Można je już spotkać w domach, hotelach wysokiej klasy i na lotniskach, gdzie modernizacja łazienek stała się priorytetem.

Historia ultranowoczesnych toalet

Historia supernowoczesnych toalet w Japonii zaczęła się w drugiej połowie XX wieku i związana jest z przedsiębiorstwem TOTO. Początkowo importowało ono toalety z bidetem zaprojektowane przez Amerykanina Arnolda Cohena. Były przeznaczone dla pacjentów w szpitalach, którzy mieli kłopoty z poruszaniem się i nie mogli korzystać z papieru toaletowego. W 1980 roku firma wypuściła na rynek Washlet, nowoczesną toaletę, która miała bidet oraz podgrzewane siedzisko. Dodatkowo była tam funkcja suszenia ciepłym powietrzem. Washlety szybko zdobyły popularność. Współcześnie mianem washletów określa się wszystkie nowoczesne japońskie systemy muszli klozetowych. Znajdują się one w większości japońskich domów. Również kabiny sanitarne w toaletach publicznych są coraz częściej wyposażane w washlety.

Woda zamiast papieru toaletowego

Czyszczenie wodą po skorzystaniu z toalety jest skuteczniejsze niż używanie papieru toaletowego. System delikatnego spłukiwania nie podrażnia skóry i jest bardziej higieniczny. Ponadto dzięki washletom zmniejsza się ilość odpadów. Modernizacja toalet w Japonii poprawiła komfort życia mieszkańców tego kraju. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, korzystanie z toalet stało się nie tylko bardziej komfortowe, ale także higieniczne i ekologiczne.