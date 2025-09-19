"Pogromcy chaosu". 45 metrów kwadratowych i trójka mieszkańców

Karolina to bohaterka drugiego odcinka "Pogromców chaosu". Kobieta mieszka w czterdziestopięciometrowym mieszkaniu wraz ze swoimi dziećmi – ośmioletnią Kalinką i niemal siedmioletnim Szymkiem.

Reklama

O czym marzy cala trójka? O tym, by ich dom stał się prawdziwą oazą spokoju a przede wszystkim miejscem, w którym zapanuje harmonia i każdy przedmiot będzie miał swoje miejsce. Liczba rzeczy gromadzonych przez lata zaczęła przerastać możliwości niewielkiego metrażu.

Ile flakonów perfum zmieści się na 45 m2?

Karolina jest prawdziwą pasjonatką kolekcjonowania. Jej słabości to perfumy oraz buty i ubrania. Flakony, których ma 99 oraz buty wypełniają każdą wolną półkę i zakamarek w szafie. Zbiory Karoliny są tak liczne, że wiele z tych przedmiotów wciąż ma metki i nigdy nie było w użyciu. Czy uda jej się rozstać z częścią z nich?

Reklama

Wyzwaniem dla gospodyń programu "Pogromcy chaosu" jest to, że dzieci Karoliny, czyli Kalinka i Szymek dzielą wspólny pokój. To utrudnia przechowywanie licznych dziecięcych skarbów - ubrań, klocków, gier, książek czy resoraków. Aby marzenie o uporządkowanej i przytulnej przestrzeni mogło się ziścić, cała rodzina będzie musiała nie tylko przeorganizować dotychczasowe zbiory, lecz także zmierzyć się z wyzwaniem oddania lub sprzedania rzeczy, które nie są im już potrzebne.

"Pogromcy chaosu". Kiedy emisja drugiego odcinka?

Przed nimi solidna dawka pracy, ale też szansa na to, by stworzyć dom, w którym każdy znajdzie swoją własną przestrzeń i poczuje się naprawdę u siebie. Czy to się uda? Drugi odcinek "Pogromców chaosu" pojawi się na antenie TVN oraz w Playerze już w najbliższą niedzielę 21 września o godz. 17:55.