"W mojej zmywarce wciąż się zbiera brud, bywa, że znajduję w niej pleśnie. Próbowałam różnych specyfików, ale nie zdają efektu. Albo pachnie chemią albo brud powraca i pleśń też bardzo szybko. Co robić, by się nie narobić a jednak wyczyścić? Jak pozbyć się nie tylko brudu, ale i zapachów resztek jedzeniowych?" - pyta pani Anna z Chorzowa.

Czyszczenie zmywarki. Dlaczego trzeba to robić?

Rzeczywiście czyszczenie zmywarki nie należy do najłatwiejszych czynności. Trzeba to robić regularnie, bo choć stosowane są w niej detergenty, które myją naczynia, to często w jej zakamarkach gromadzi się tłuszcz, kamień a przede wszystkim resztki jedzenia.

To wręcz idealne środowisko dla bakterii i pleśni. Te jak wiadomo są szkodliwe dla naszego zdrowia. Osadzający się kamień również nie sprzyja zmywarce. Może sprawiać, że będzie zmywać gorzej, zużywać więcej energii a nawet uszkadzać jej elementy grzewcze.

Czyszczenie zmywarki. Wystarczy szklanka i ten płyn

Co robić, by się nie narobić, jak pisze nasza Czytelniczka a przede wszystkim skutecznie usunąć brud i pleśń? Okazuje się, że jest jeden prosty, szybki a zarazem skuteczny sposób. Wystarczy wlać do szklanki płyn i ustawić na górnej półce w zmywarce. Tym płynem jest ocet. Dlaczego jest tak skuteczny? Ocet posiada:

silne właściwości czyszczące, odkamieniające i dezynfekujące

usuwa tłuszcz, resztki jedzenia a także kamień i osad

neutralizuje nieprzyjemne zapachy

Czyszczenie zmywarki. Jak często czyścić ją tym płynem?

Zmywarkę dobrze jest czyścić przy użyciu octu raz w miesiącu. Jak to zrobić? Zanim wyczyścisz zmywarkę przy użyciu octu wyjmij naczynia, kosze i inne elementy. Wyczyść filtry pod bieżącą wodą. Wyczyść też ramiona spryskujące i sprawdź czy nie są zatkane. Możesz to zrobić przy pomocy wykałaczki albo igły. Dopiero potem wyczyść zmywarkę za pomocą octu.

Wlej ocet do zmywarki: Wlej ocet spirytusowy do dużej szklanki i umieść ją na górnej półce zmywarki.

Uruchom zmywarkę: Uruchom program z wysoką temperaturą (np. 60-70 stopni Celsjusza).

Gdy zakończysz czyszczenie zmywarki octem przetrzyj uszczelki wokół drzwi zmywarki. Najlepiej zrób to wilgotną ściereczką. Tak usuniesz resztki osadów.