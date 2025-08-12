Dlaczego owoce w puszce to nie taka zdrowa przekąska?

Choć owoce same w sobie są źródłem cennych witamin i błonnika, to owoce w puszkach tracą dużą część swoich wartości odżywczych podczas obróbki termicznej. Największym problemem jest słodka zalewa, w której często pływają owoce. Zawiera ona ogromne ilości cukru – nawet do 20 gramów na porcję, co odpowiada około czterem łyżeczkom.

Reklama

Ile cukru naprawdę znajduje się w owocach w puszce?

Regularne spożywanie takich owoców może prowadzić do nadwagi, cukrzycy typu 2 oraz podwyższenia poziomu trójglicerydów we krwi. Syrop glukozowo-fruktozowy, który często jest składnikiem zalewy, szczególnie szkodzi wątrobie. Fruktoza łatwo przekształca się w tłuszcz, co sprzyja rozwojowi niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFLD).

Ponadto nadmiar cukru w diecie sprzyja powstawaniu stanów zapalnych i uszkodzeniom naczyń krwionośnych, co z czasem zwiększa ryzyko miażdżycy oraz chorób serca. Badania opublikowane w "Journal of the American College of Cardiology" pokazują, że wysoka podaż dodanego cukru znacząco podnosi ryzyko zawału, nawet u osób, które dotąd nie miały problemów zdrowotnych.

Reklama

Ryzyko miażdżycy i chorób serca. Jak cukier wpływa na organizm?

Eksperci z Harvard T.H. Chan School of Public Health podkreślają, że jednym z kluczowych elementów profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych jest ograniczenie spożycia dodanego cukru do mniej niż 10 proc. dziennego zapotrzebowania kalorycznego. To oznacza, że warto zwracać uwagę nie tylko na to, ile słodzimy kawę czy herbatę, ale również na to, co jemy – nawet w przypadku pozornie zdrowych przekąsek.

Jak ograniczyć spożycie cukru? Oto zdrowsze alternatywy

Najlepiej wybierać owoce świeże lub mrożone, które zachowują większość witamin i nie zawierają dodatkowego cukru. Alternatywą mogą być także domowe przetwory, takie jak kompoty z niewielką ilością naturalnego słodzika, np. miodu.

Ile cukru spożywają Polacy? Zaskakujące statystyki i zalecenia WHO

Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przeciętny Polak spożywa aż 40 kilogramów cukru rocznie. To oznacza, że każdego dnia trafia do naszego organizmu ponad 20 łyżeczek cukru – i to przez cały rok bez przerwy. Dla porównania, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby dzienne spożycie dodanego cukru nie przekraczało 6 łyżeczek.