Tomasz Jakubiak od wielu lat występuje w programach kulinarnych. Gotuje m.in. w porannych, telewizyjnych programach śniadaniowych. Teraz możemy go oglądać w formacie "MasterChef Nastolatki", gdzie zasiada w jury z Dorotą Szelągowską i Michelem Moranem.

Jakiś czas temu Tomasz Jakubiak postanowił wprowadzić zmiany do swojego menu. Efekty świetnie już widać. Jak gwiazdorowi "MasterChef Nastolatki" udało się zrzucić nadprogramowe kilogramy?

Jak schudł Tomasz Jakubiak?

Tomasz Jakubiak prężnie działa na swoim profilu na Instagramie, gdzie obserwuje go prawie 70 tysięcy użytkowników. Tam juror programu "MasterChef Nastolatki" pochwalił się efektami spektakularnej metamorfozy. Opublikował swoje stare i aktualne zdjęcia, na których widać, że udało mu się sporo schudnąć. W opisie pod postem Jakubiak odniósł się do zmian w sylwetce. "Był Tomek i nie ma Tomka" - napisał. Później wyjawił, czemu zawdzięcza utratę wagi. Jak się okazuje, to zasługa odstawienia pewnych składników. "Zero diety, ale prawie zero glutenu i alko [red. - alkoholu]. Jakoś tak lepiej się człowiek czuje" - napisał na swoim profilu na Instagramie.