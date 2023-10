Dieta Chrisa Hemswortha

Chris Hemsworth australijski aktor, znany przede wszystkim z tytułowej roli w "Thorze" oraz trzech jego kontynuacjach. Prywatnie jest mężem aktorki Elsy Pataky, z którą doczekał się trójki dzieci.

W ubiegłym roku aktor poddał się badaniu, które wykazało, że występuje u niego duże ryzyko choroby Alzheimera. Po tej wiadomości aktor wiele zmienił w swoim życiu. Bardziej skupia się na relacjach z bliskimi, a ogranicza pracę zawodową. Dużo czasu poświęca też medytacji. Wprowadził również zmiany w swojej diecie.

Reklama

Hiszpański szef kuchni Chrisa Hemswortha

O zdrowym odżywianiu australijski aktor myślał jednak już dużo wcześniej. W realizacji celu związanego z dietą pomaga mu utalentowany kucharz i ekspert do spraw żywienia hiszpańskiego pochodzenia - Sergio Lujan Perera. Posiada on 25 lat doświadczenia, a w swojej karierze pracował w najlepszych światowych restauracjach. Współpracował już także z gwiazdami, wśród których był między innymi Tom Cruise i Leonardo DiCaprio.

Ceniony dietetyk rozpoczął współpracę z Chrisem Hemsworthem 10 lat temu na prośbę jego żony Elsy Pataky. Ekspert otrzymał zadanie, aby dopasować plan posiłków do wymagań fizycznych aktora i układać go we współpracy z jego osobistym trenerem. Pomaga również aktorowi schudnąć lub przytyć - w zależności od roli, do której się przygotowuje.

Reklama

Sekrety diety Chrisa Hemswortha

Sylwetka godna filmowego Thora, którą podziwiają fani na całym świecie, wymaga od Chrisa Hemswortha regularnych treningów i odpowiednio dobranej diety. Hiszpański ekspert do spraw żywienia proponuje aktorowi wiele dań swojej ulubionej kuchni śródziemnomorskiej, która obfituje w owoce, warzywa, ryby, orzechy i nasiona. Znana jest też z szerokiego zastosowania oliwy z oliwek.

W diecie australijskiego gwiazdora nie brakuje jego ulubionego składnika - dobrej jakości wołowiny. Tej aktor nie spożywa jednak nigdy wieczorem, ponieważ czerwone mięso jest zbyt ciężkostrawnym składnikiem, aby jadać je przed snem. Aktor w czasie intensywnej pracy na planie filmowym jada średnio co 2-3 godziny i łącznie spożywa 6 posiłków dziennie.

Na śniadanie często pije duży zielony koktajl przygotowany z różnych warzyw liściastych, owoców o niskim indeksie glikemicznym, orzechów, nasion i tylko niewielkiej ilości soli. Kolejnym posiłkiem filmowego Thora jest przekąska białkowa w postaci jogurtu ze świeżymi jagodami, nasionami chia, migdałami i miodem lub trzy jajka sadzone z pełnoziarnistymi tostami i awokado. Po treningu aktor spożywa koktajl złożony między innymi z białka roślinnego i lodowatej wody. Następnie zjada jeszcze dwa posiłki zawierające dużo białka. Ostatnie danie spożywa około godziny 19:00 i jest to zazwyczaj duża i pożywna sałatka. Znajdują się w niej między innymi surowe i pieczone warzywa, orzechy, nasiona, dobre tłuszcze oraz kawałek steku lub ryby.

Aktor w swojej diecie unika dań gotowych oraz napojów z puszki.

Dieta śródziemnomorska - zdrowie na długie lata

Dieta śródziemnomorska - serwowana Chrisowi Hemsworthowi przez jego szefa kuchni - ma pozytywny wpływ na organizm człowieka. Pozwala cieszyć się zdrowiem przez długie lata. Wspomaga funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego oraz obniża ryzyko zapadnięcia na choroby cywilizacyjne takie jak miażdżyca, cukrzyca, otyłość i nowotwory. Ponadto wspiera układ nerwowy i może ochronić przed rozwojem choroby Alzheimera, której ryzyko wystąpienia u australijskiego gwiazdora jest wysokie.

Czerwone mięso w diecie - czy naprawdę niebezpieczne?

Czerwone mięso, którego wielbicielem jest Chris Hemsworth przez wiele osób uznawane jest za niezdrowe. Jest to prawda, jeśli spożywane jest w nadmiarze. Natomiast jedzone z rozwagą i pochodzące ze sprawdzonych źródeł dostarcza pełnowartościowego białka i wielu istotnych składników mineralnych. Warto sięgać zwłaszcza po takie, które zawiera mniej tłuszczu jak na przykład - uwielbiana przez filmowego Thora - polędwica wołowa.