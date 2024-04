Stosunek, menopauza, pot, miesiączka. Pochwa nie jest bezwonna

W twojej pochwie żyją miliardy bakterii. Dokładny skład tych bakterii zmienia się codziennie – czasem co godzinę. Normalne pH pochwy u osób w wieku rozrodczym jest lekko kwaśne, co oznacza, że charakterystyczny jest dla niej ostry zapach.

Jednak zdrowa pochwa może mieć rozmaite inne zapachy i te zmiany są naturalne. Różnice w zapachu naszych miejsc intymnych są wynikiem cyklu miesiączkowego, nawyków higienicznych i po prostu tego, że mamy swój własny, indywidualny zapach.

Reklama

Nawet po zbliżeniu zmienia się to, jak pachniesz w tej okolicy. Nasienie ma stosunkowo wysokie pH, dlatego normalnym zjawiskiem jest tymczasowa zmiana zapachu po odbytym stosunku. Na pH pochwy wpływa również menopauza.

Z powodu braku estrogenu u kobiet w okresie menopauzalnym jest mniej błony śluzowej pochwy, która ją wyściela i odżywia bakterie Lactobacilli. Bez tych komórek pH kobiety może być znacznie wyższe. Poza tym w pachwinach znajdują się gruczoły potowe, więc trudno się dziwić, że twój organ rozrodczy wydaje woń.

1. Zapach pikantny lub sfermentowany

Pochwa często wydziela pikantny lub kwaśny aromat. Niektórzy porównują to do zapachu sfermentowanej żywności. Jogurt, chleb na zakwasie, a nawet kwaśne piwo zawierają ten sam rodzaj dobrych bakterii, które dominują w większości zdrowych pochw: Lactobacilli. Bakterie Lactobacilli utrzymują kwaśny odczyn pochwy, chroniąc ją przed nadmiernym wzrostem szkodliwych bakterii.

Jeśli twoje miejsca intymne mają pikantny zapach, to może być kwestia ich kwasowości: pH zdrowej pochwy osoby w wieku rozrodczym jest lekko kwaśne i wynosi od 4,0 do 4,5. Wartość ta może być nieco wyższa, jeśli przeszłaś już menopauzę.

Reklama

2. Zapach metaliczny jak moneta

Kobiety często zgłaszają rodzaj miedzianego, metalicznego zapachu z pochwy. Zwykle nie powinnaś się tym martwić. Rzadko oznacza to poważniejszy problem, a przyczyną takiego zapachu

jest zazwyczaj krew, która zawiera żelazo o metalicznym zapachu. Najczęstszą przyczyną jest więc miesiączka. Podczas okresu krew i tkanki są wydalane z błony śluzowej macicy i przemieszczają się przez kanał pochwy.

Zdarza się też lekkie krwawienie po stosunku, zwykle spowodowane suchością pochwy lub intensywnym zbliżeniem, które może powodować drobne skaleczenia lub zadrapania. Aby temu zapobiec, spróbuj użyć lubrykantu.

Miedziany zapach nie powinien utrzymywać się zbyt długo po zakończeniu okresu. Jeśli twoja pochwa miała kontakt z nasieniem, może to zmienić jej poziom pH i też spowodować metaliczny zapach.

Jeśli zauważysz, że występuje krwawienie niezwiązane z okresem lub metaliczny zapach utrzymuje się wraz ze swędzeniem i wydzieliną, najlepiej udać się do lekarza.

3. Zapach słodki jak melasa

Nie chodzi tu o słodki zapach świeżo upieczonych ciasteczek, tylko słodkawy, ziemisty odcień. Zwykle nie jest powodem do niepokoju, ale jego przyczyną są znowu bakterie. pH pochwy to stale zmieniający się ekosystem bakteryjny, który czasami oznacza to, że możesz pachnieć trochę słodko.

4. Zapach chemiczny, jak świeżo wyczyszczonej łazienki

Zapach podobny do wybielacza lub amoniaku może oznaczać kilka różnych rzeczy. Mocz zawiera produkt uboczny amoniaku zwany mocznikiem. Nagromadzenie moczu w bieliźnie lub wokół sromu może wywołać chemiczny zapach. Należy pamiętać, że mocz silnie pachnący amoniakiem jest oznaką odwodnienia.

Możliwe jest również, że zapach chemiczny jest oznaką bakteryjnego zapalenia pochwy. Bakteryjne zapalenie pochwy jest częstą infekcją. Jego objawy mogą obejmować:

nieprzyjemny lub rybi zapach

cienka, szara lub biała wydzielina

swędzenie pochwy

pieczenie podczas oddawania moczu

5. Wędzony, ziołowy, ziemisty zapach

Wiele osób widzi podobieństwo między zapachem ciała kobiety a zapachem konopi. Nie ma na to dobrej naukowej odpowiedzi, ale dzięki gruczołom potowym wiemy, dlaczego wagina i zapach ciała mogą wydzielać podobną woń.

Po pierwsze winny jest stres na tle emocjonalnym. Twoje ciało zawiera dwa rodzaje gruczołów potowych: apokrynowe i ekrynowe. Gruczoły ekrynowe wytwarzają pot, który chłodzi ciało, a apokrynowe reagują na silne emocje. Znajdują się pod pachami i w pachwinach.

Kiedy jesteś zestresowana lub niespokojna, gruczoły apokrynowe wytwarzają mleczny płyn. Sam w sobie ten płyn jest bezwonny, ale kiedy zetknie się z dużą ilością bakterii pochwowych na sromie, może wytworzyć ostry aromat.

6. Zapach zepsutej ryby

Często mówi się o nietypowym zapachu pochwy określanym jako odór rozkładającej się ryby. Dlaczego tak się dzieje? Trimetyloamina to związek chemiczny odpowiedzialny za wyraźny zapach gnijących ryb i pochwy, która ma stan chorobowy.

Przyczyną zapachu martwej ryby może być bakteryjne zapalenie pochwy. Dochodzi do niego, gdy w pochwie następuje nadmierny rozwój bakterii beztlenowych. To te organizmy beztlenowe wydzielają tak nieprzyjemny zapach.

Inna możliwość to rzęsistkowica. Zakażenie rzęsistkiem pochwowym jest przenoszone drogą płciową i można je leczyć za pomocą antybiotyków. To ta infekcja znana jest z intensywnego rybiego zapachu.

7. Zapach zgniły jak rozkładający się organizm

Zgniły zapach, który powoduje wykrzywienie twarzy, nie jest normą. Jeśli przypomina martwy organizm, to może to być coś, co zostało w pochwie, np. zapomniany tampon.

Nieumyślne pozostawienie tam tamponu na kilka dni, a nawet tygodni jest znacznie częstsze, niż mogłoby się wydawać. Jeśli ci się zdarzyło, to nie powinnaś się tego wstydzić. Samodzielne usunięcie zapomnianego tamponu jest całkowicie bezpieczne.

Kiedy należy udać się do lekarza?

Gdy twój intymny zapach jest łatwo zauważalny, to oznacza, że coś jest nie tak. Odór gnijącej ryby, martwego organizmu, rozkładu – to wszystko powinno być sygnałem ostrzegawczym. Jeśli istnieje poważna przyczyna takiego stanu, często obok nieprzyjemnego zapachu pojawiają się inne objawy, np: