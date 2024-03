Riya Sokół od zawsze działała artystycznie. Śpiewała, tańczyła, a nawet przez jakiś czas obecna była w polskim show-biznesie. Studiowała też psychologię, co miało ogromny wpływ na jej rozwój duchowy. W 2005 roku uległa wypadkowi, który sprawił, że jeszcze bardziej otworzyła się na naukę pracy z energią. Wyjechała do Indii i Amazonii, gdzie poznawała różne techniki medytacji. Sokół odbyła także wiele godzin warsztatów - darkness retreat, silence retreat, Vision Quest. Wszystkie te treningi, szkolenia, sesje, pogłębiały jej wiedzę o sobie i mechanizmach ludzkich, podświadomości, kobiecości i męskości, obfitości, emocjach, pieniądzach oraz manifestacji.

Riya Sokół po wyleczeniu się z depresji, szkoliła się jako mentorka, mówczyni i od 2015 roku zaczęła otrzymywać zaproszenia na prowadzenie wykładów czy warsztatów na wielu światowych scenach. W 2020 roku w trakcie pandemii wypuściła viral "Thank you, Coronavirus" za który otrzymała kilkanaście nagród i który został przetłumaczony na kilkanaście języków. Riya Sokół w rozmowie z Dziennik.pl opowiedziała o tym, jak manifestacja pomogła jej zostać milionerką.

Riya Sokół opowiedziała, co sądzi o manifestacji

Julita Buczek dziennikarka Dziennik.pl: Co sadzisz o manifestacji? W dzisiejszych czasach wiele osób mówi, że zna się na tym i czasami w ten sposób oszukuje niczego nieświadomych odbiorców.

Riya Sokół, artystka, publiczna mówczyni, piosenkarka, autorka: Manifestacja ma teraz bardzo zły PR przez wielu "fachowców" od tego tematu i bzdur w internecie, które są wycinane z kontekstu i brzmią jak niedorzeczne teorie. Manifestacja sama w sobie pochodzi z fizyki kwantowej, a mówił o niej nawet twórca psychologii analitycznej C. Jung. "Manifestation" - z angielskiego to PRZEJAW. I mówiąc najkrócej - manifestacja to przejawienie się w naszym życiu naszych przekonań, schematów myślowych - wszystkiego co jest w naszej podświadomości.Czyli - jeśli mamy np.: przekonanie, że duże pieniądze mają tylko nieuczciwi ludzie, to "manifestujemy" to, żeby ich nie mieć - nie wiedząc o tym nawet. Stronimy podświadomie od pieniędzy, bo nie chcemy sami być w szufladce nieuczciwych - wrazie gdybyśmy jednak je mieli.

Czy manifestacja pomogła ci we wzbogaceniu się? Jak to było u innych osób, które posłuchały twoich rad?

Zmieniając przekonania, wpływamy na podświadomość, a to wpływa na to jak wygląda nasze życie. Więc przestawiając wewnętrzne osądy na temat pieniędzy i bogactwa odblokowujemy możliwość zarabiania dużych kwot. Tak jest u tysiąca osób w mojej publiczności - tak też było u mnie. Świetnym przykładem jest teoria żółtego samochodu. Jeśli zapytam cię o to, czy widziałaś ostatnio żółty samochód - to pewnie powiesz, że nie wiesz. Albo, że nie. Jak poproszę cię dzisiaj, abyś zaczęła liczyć żółte samochody - to nagle zaczną się pojawiać, wszędzie! Spróbuj! Wygląda jak magia, ale to naukowo tłumaczy fizyka kwantowa. Nie jest to żadna tajemnica.

Jakie według ciebie są najlepsze manifestacje na pieniądze? Czy są jakieś sprawdzone "kody"?

Na YouTube i na wszystkich platformach można znaleźć "kody" do słuchania - jest ich kilkanaście, między innymi na odwagę, na obfitość czy na pieniądze - można ich słuchać non stop. Nagrałam je, po latach słuchania ich sama dla siebie. Pomogły mi przeprogramować całe moje życie, wsparły w chorobach i pomogły ludziom w Polsce na świecie (są też po angielsku). Ludzie od słuchania ich, mają spektakularne efekty finansowe. Czary? Nie. Słuchając pozytywnych treści - usuwamy z naszej głowy stare głosy - narzekające i krzywdzące, zaczynamy być bardziej zrelaksowani, radośni, a dzięki temu pojawia się kreatywność i ludzie nas inaczej odbierają. Nagle wpadamy na genialne pomysły albo dostajemy super propozycję - bo nasza postawa jest bardziej pozytywna - to z kolei przyciąga do nas ludzi. To naprawdę jest logiczne. I działa. Mam na to już teraz tysiące przykładów. A ja jestem jednym z nich.

Riya Sokół zdradziła swoje ulubione manifestacje

Życie mnie kocha.

Jestem czyimś spełnionym marzeniem.

Jestem podekscytowana na myśl o tym, że żyję.

Zarabiam z przyjemnością i lekkością.

Wszystko się zawsze dzieje na moją korzyść.

Staję się coraz odważniejsza z każdym dniem.

Pieniądze mnie kochają, pieniądze są sexy, pieniądze są piękne.

Obfitość to mój stan umysłu.