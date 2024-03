Adę Fijał na instagramowym koncie obserwuje ponad 180 tysięcy osób. Gwiazda postanowiła wykorzystać zasięgi i udostępnić w sieci ważny post. Gwiazda odniosła się do Dnia Kobiet oraz ostatnich tragicznych wydarzeń w naszym kraju.

Reklama

Ada Fijał z ważnym apelem w Dzień Kobiet

Ada Fijał udostępniła w sieci swoje czarno-białe zdjęcie oraz dodała opis, w którym odniosła się do obchodzonego dzisiaj Dnia Kobiet oraz niedawnych przerażających wydarzeń w Polsce. Aktorka we wpisie opisała obojętność ludzi na los Lizy.

Reklama

"Dzień kobiet… nawet nie mogę napisać, że "słodko-gorzki" w tym roku. Jak cieszyć się z kwiatka czy życzeń? Gdy kilka dni temu Liza stała się kolejną ofiarą patologicznej agresji? Ofiarą obojętności, która tak często uderza w nas, kobiety. "Słaba płeć"? Nasza słabość jest tylko wtedy, gdy nie jesteśmy silne razem, solidarnością. Gdy staniemy się drużyną, nikt i nic nas nie pokona" - można było przeczytać w poruszającym wpisie Ady.

Gwiazda we wpisie dodała również, że trudno jest cieszyć się świętem, kiedy w Polsce prawa kobiet nadal spychane są na margines. Artystka na sam koniec przejmującego wpisu dodała, że w naszym kraju "nigdy nie było odpowiedniego czasu dla kobiet".

"Ciężko się cieszyć "swoim świętem", gdy znów nasze prawo do stanowienia o sobie jest spychane na margines, bo nie jest "pilne". Bo są „ważniejsze” rzeczy lub polityczna kalkulacja kilku panom się nie zgadza, bo "nie na to czas". W historii nigdy nie był odpowiedni "czas" dla kobiet, chyba że połączyła je solidarność i jako grupa walczyły o swoje. Zjednoczyć się dla siebie wzajemnie - tego nam życzę na Dzień Kobiet. Przeciw agresji, obojętności, trywializowaniu i umniejszaniu. Na to chyba już "czas"?" - czytamy w poście aktorki.

Reklama

Internauci popierają stanowisko Ady Fijał

W sieci nie zabrakło wypowiedzi fanów Ady. Większość się z nią zgodziła i jasno określiła swoje zdanie.

"Przepiękny post!"

"Odpowiednio dobrane kolory do naszego święta. Szacunek, jako symbol w tym jednym dniu nie cieszy, kiedy codzienność jest poligonem życia stworzonym przez mężczyzn"

"Bardzo ważny post! Najwyżej znowu trzeba będzie iść na marsz!" - pisali rozjuszeni internauci.