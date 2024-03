Anna Lewandowska znana jest ze swojej ogromnej zaradności, jeśli chodzi o tworzenie kolejnych biznesów. Kobieta ma własną markę produkującą catering dietetyczny, kosmetyki czy nawet sprzęt fitness. Od jakiegoś czasu spełnia się jako influencerka modowa. Trzeba przyznać, że ma do tego prawdziwą smykałkę.

Anna Lewandowska zachwyca w Paryżu

Anna Lewandowska udała się niedawno do Francji, gdzie trwa prawdziwe modowe święto. To właśnie tam jakiś czas temu zaprezentowała krągłe pośladki. Niedawno pokazała fanom inną nietuzinkową stylizację. Gwiazda na pokazie Louis Vuitton miała na sobie dopasowany golf oraz mini z wycięciem. Cały outfit pięknie podkreślił jej figurę.

Anna Lewandowska w swojej stylizacji postawiła na minimalizm. Gwiazda ograniczyła akcesoria do minimum, tworząc look skupiony tylko na ubraniach. W jej outficie pojawiły się wysokie kozaki oraz torebka w modnym kolorze. Całość nie jest przestylizowana, a sama gwiazda nie wygląda na przebraną.

"Projekty domu mody Louis Vuitton to kwintesencja stylu Ani. Na wielkie wyjścia zawsze wybiera praktyczne stylizacje, w których dobrze się czuje, ale nie zapomina także o modowym twiście. Komplet, który miała na sobie podczas wczorajszego pokazu w Paryżu, to mix high fashion ze sportowym sznytem. Mamy tutaj charakterystyczny materiał, dopasowany krój i detale nawiązujące do stroju sportowców. Ta stylizacja doskonale odzwierciedla intensywny tryb życia Ani" - powiedziała dziennikarzom elle.pl Karla Gruszecka, stylistka Anny Lewandowskiej.

Anna Lewandowska w Paryżu w otoczeniu znanych gwiazd

Lewandowska na pokazie siedziała w pierwszym rzędzie. Wśród gości nie zabrakło innych znanych osobistości, np. Emmy Stone, Cate Blanchett czy raperki Lisy.

Przepiękny pokaz zorganizowany z okazji 10. rocznicy pełnienia funkcji dyrektora kreatywnego działu damskiego w Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière odbył się na dziedzińcu Luwru.