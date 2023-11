Aktorka Jennifer Aniston (43 lata) poleca wieczorne smarowanie skóry pod oczami wazeliną kosmetyczną. Jej zdaniem to najlepszy sposób, by nie mieć worków czy sińców. Jest to faktycznie dobry sposób bo wazelina na silne właściwości nawilżające, natłuszczające i zmiękczające skórę. Niestety zostawia tłusty film i nie dla wszystkich jest to przyjemne uczucie. Dlatego, zachęcamy do wypróbowania innych sposobów i sprawdzenia, jaki jest najlepszy dla twojej skóry.

W codziennie pielęgnacji skóry wokół oczu ważne jest nakładanie kremu ujędrniająco-nawilżającego. Nie zapominaj teżzastosować kosmetyku czy domowej mikstury, jeśli masz na sińce pod oczami, opuchnięcia czy zmarszczki w kącikach oczu.

Wieczorny rytuał

Skóra wokół oczu jest cienka więc łatwo traci wodę, a co za tym idzie jędrność. Dlatego ważne jest jej codzienne nawilżanie odpowiednim kremem. Krem nawilżająco-ujędrniający delikatnie wklepujemy wieczorem. To ważne, ponieważ w nocy skóra jest bardziej zrelaksowana, i substancje odżywcze lepiej się wchłaniają. Warto wcześniej oczyścić twarz i wetrzeć serum lub olejek.

Najpierw powieki i skórę wokół oczu przemyj dwufazowym płynem micelarnym. Usunie on nawet wodoodporny makijaż. Nawet, jeśli nie masz makijażu, usunie on zanieczyszczenia z całego dnia i nawilży skórę.

Po oczyszczeniu skóry rozsmaruj wokół oczu po kropelce oleju sezamowego (spożywczego lub kosmetycznego). Następnie delikatnie go wlep. Olej sezamowy zawiera nawilżający skwalan i natłuszczającą witaminę E, a także działające przeciwrodnikowo fitsterole.

Jeśli zamiast oleju wolisz kosmetyk z drogeryjnej półki sięgnij po serum z wyciągiem z sezamu i np. poprawiającymi nawilżenie kwasami AHA czy żelu pod oczy z kolagenem i kwasem hialuronowym. Serum czy żel nanieść wokół oczu w niewielkiej ilości i delikatnie wklep opuszkami palców.

Gdy kosmetyk się wchłonie, posmaruj okolice oczu kremem pod oczy np. z nawilżającym śluzem ślimaka czy z ceramidami.

Gdy masz cienie pod oczami

By rozjaśnić cienie pod oczami, zrób kompres i nałóż krem. Najlepiej zastosuj je wieczorem, a krem ujędrniająco-nawilżający nałóż wtedy rano.

By pobudzić krążenie krwi i zmniejszyć widoczność sińców zrób okład z naparu z korzenia żeń szenia. Zalej pół łyżeczki suszonego żeń-szenia niewielką ilością wrzątku (maksymalnie 1/3 szklanki). Zaparz pod przykryciem. Namocz 2 gaziki naparem, lekko odciśnij i schłodź w lodówce. Połóż pod oczami na 20 minut. Zdejmij, osusz skórę.

Nałóż krem rozjaśniający czyli taki, który zawiera retinol lub inną formę witaminy C, kofeinę, wyciąg z kasztanowca czy hydrolat z chabru.

Gdy masz opuchnięte oczy

Jeśli rano lub wieczorem masz opuchnięte oczy połóż kojący kompres i zrób ściągający skórę okład. Następnie użyj kremu.

Żeby zniwelować opuchnięcia pod oczami przygotuj kompres z zielonej herbaty lub rumianku . 2 torebki zielonej herbaty lub rumianku zalej niewielką ilością wrzątku, zaparz, odciśnij z nadmiaru wody i ostudź. Schłodź w lodówce. Połóż pod oczy na 20 minut. Kompres możesz przygotować wieczorem i położyć pod oczy rano.

Kompres możesz przygotować wieczorem i położyć pod oczy rano. Możesz też wykonać masaż kostkami lodu. Kostkę lodu zawiń w gazik i masuj nią okolicę pod okiem przez 2-3 minuty. To samo zrób pod drugim okiem.

Dodatkowo pod oczy możesz położyć plastry zimnego świeżego ogórka. Nadmiar soku wytrzyj wacikiem, osusz skórę. Sprawdzą się też lub schłodzone żelowe płatki pod oczy.

Użyj kremu, który zawiera ekstrakt ze świetlika, wyciąg z pietruszki albo kwas madekasowy.

Gdy masz kurze łapki

Warto oprócz standardowych zabiegów nawilżająco-ujędrniających, które wymieniliśmy wyżej, nałożyć napinającą skórę maseczkę.