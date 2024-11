Modne paznokcie na jesień 2024: "teddy bear nails"

Najmodniejsze paznokcie na jesień 2024 są delikatne i minimalistyczne. Ten trend obowiązuje od kilku sezonów, lecz obecnie osiąga szczyty popularności. I nic dziwnego, bo "teddy bear nails" to manicure, który pasuje kobiecie w każdym wieku. Dobrze będzie wyglądała w nim zarówno nastolatka, jak i dojrzała kobieta po 50. Poza tym stylizacja tego typu pozostawia spore pole do manewru - może być całkiem subtelna lub nieco bardziej wyrazista. Najważniejsze by była utrzymana w kolorach inspirowanych pluszowymi misiami z dzieciństwa. Mile widziane są zatem rozbielone brązy, beże, rozmyte róże i mleczne biele, które idealnie pasują do ciepłych jesiennych swetrów.

Reklama

Jak zrobić manicure "teddy nails"?

Trend na "teddy nails" jest na tyle pojemny, że odpowiedzi na to pytanie jest wiele. Możesz zdecydować się jednolite paznokcie np. w kolorze kawy z mlekiem. Jeśli wolisz klasyczny manicure, lecz z nutką "misiowego" trendu, wybierz french manicure w ciepłych odcieniach. Absolutnym hitem jest natomiast manicure typu ombre, utrzymany w kolorach "teddy nails". Sekretem jest perfekcyjna gradacja odcienia. Doświadczona stylistka paznokci wykona ją z łatwością, lecz możesz również pokusić się o wykonanie teddy nails manicure w domu. W internecie nie brakuje tutoriali, jak to zrobić. I uwaga, w wersji ekstremalnej, dla miłośniczek przytulanej, "teddy nails" są ozdobione rysunkami malutkich misiów.