Z jagód jałowca robione są wyciągi i olejki. Są one cenione od wieków za swoje terapeutyczne właściwości. W domu możemy same łatwo przygotować wodę jałowcową. Coraz częściej jest ona wykorzystywana jako wyjątkowy i naturalny składnik do tonizacji skóry twarzy, który przeciwdziała jej starzeniu się i jako preparat do walki z trądzikiem i egzemami.

Co zawierają jagody jałowca?

Jagody jałowca są bogate w substancje, które mają korzystny wpływ na skórę.

Zawierają terpeny (w tym alfa-pinen i beta-pinen). To związki znane z właściwości antyseptycznych, przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych. Pomagają w walce z bakteriami i grzybami, łagodzą podrażnienia i wspomagają proces gojenia się skóry.Flawonoidy, czyli naturalne antyoksydanty, które chronią skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Tym samym opóźniają procesy starzenia się skóry i poprawiając jej elastyczność.Taniny, które działają ściągająco. Zmniejszają rozmiar porów, co pomagaj w utrzymaniu czystości skóry.Kwas askorbinowy (witamina C). Jest on silnym antyoksydantem, który wspiera produkcję kolagenu, pomaga w utrzymaniu jędrności skóry oraz chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez promieniowanie UV.Olejki eteryczne, które nadają wodzie z jałowca charakterystyczny aromat. Działają relaksująco oraz odświeżająco na skórę.

Jak zrobić w domu wyciąg z jagód jałowca?

Zmiksuj 1/2 szklanki suszonych jagód jałowca lub 1 szklanką świeżych jagód z 1/2 szklanki wody. Świeże jagody pojawiają się na krzakach pod koniec jesieni, i często pozostają na nich nawet zimą. Połącz zmiksowane jagody z 2 litrami wody.Zagotuj, zmniejsz płomień i gotuj 30 minut. Zaparz pod przykryciem. Gdy napar ostygnie, przecedź go przez sitko do wyparzonej butelki.

Przechowuj w lodówce do 2 tygodni. Jeśli chcesz przedłużyć trwałość wody jałowcowej, możesz rozważyć dodanie naturalnego konserwantu, takiego jak alkohol (np. wódka czy spirytus) w niewielkiej ilości (3-4 łyżki). Pamiętaj jednak, że dodanie konserwantu zmieni właściwości produktu. Będzie on miał właściwości bardziej wysuszające skórę.

Przed każdym użyciem wody jałowcowe sprawdź ją pod kątem zapachu i wyglądu, aby upewnić się, że nadal jest dobra do użycia.

Jak używać wody jałowcowej jako toniku?

Dzięki swoim właściwościom oczyszczającym i odmładzającym woda jałowcowa może służyć jako naturalny tonik do twarzy. Pomaga w zwężaniu porów i reguluje wydzielanie sebum, co jest szczególnie korzystne dla osób z tłustą lub mieszaną cerą. Łagodzi też podrażnienia i poprawia ogólny wygląd cery. Regularne stosowanie toniku z wody jałowcowej pomaga w głębokim oczyszczeniu porów i przeciwdziała tworzeniu się wolnych rodników.

Najpierw dokładnie oczyść twarz, aby usunąć makijaż, brud i nadmiar sebum.Nanieś niewielką ilość wody jałowcowej na wacik kosmetyczny.Przetrzyj skórę twarzy nasączonym wacikiem, omijając okolice oczu.Po użyciu toniku nałóż na skórę swój ulubiony krem nawilżający, aby zatrzymać wilgoć i zapewnić skórze odpowiednie odżywienie.

Tonik z wody jałowcowej stosuj dwa razy dziennie. Rano, aby przygotować skórę na dzień, i wieczorem, po oczyszczeniu skóry, aby usunąć pozostałości makijażu i zanieczyszczeń.

Woda jałowcowa, ze względu na swoje liczne właściwości korzystne dla skóry, może być używana jako cenny dodatek do różnych kosmetyków, wzbogacając ich działanie. Możesz dodać wodę jałowcową do domowych masek, kremów czy balsamów, aby wzmocnić ich działanie oczyszczające i odświeżające.

Dodaj 5 kropli wody jałowcowej do porcji ulubionego kremu nawilżającego lub balsamu do ciała. To pozwoli wzmocnić działanie nawilżające, a także dodać właściwości antyseptyczne i przeciwzapalne do codziennej pielęgnacji skóry.Możesz dodać 1 łyżeczkę wody jałowcowej do domowych masek na bazie glinki, jogurtu, miodu lub innych naturalnych składników. Woda jałowcowa pomoże w głębokim oczyszczeniu skóry, regulacji wydzielania sebum oraz uspokojeniu podrażnień.Jeśli przygotowujesz własne hydrolaty lub mgiełki do ciała, możesz dodać 1-2 łyżki wody jałowcowej do mieszanki, aby wzbogacić jej właściwości oczyszczające i tonizujące.Jeśli stosujesz oleje do pielęgnacji skóry, takie jak olej kokosowy, arganowy czy jojoba, dodaj do porcji olejku 1 łyżkę wody jałowcowej i wklep w ciało. Umożliwi to połączenie nawilżających właściwości oleju z dodatkowymi korzyściami, jakie niesie za sobą jałowiec.

Zawsze zaczynaj od dodawania małych ilości wody jałowcowej do kosmetyków, aby sprawdzić, jak twoja skóra reaguje na nowy składnik.

Upewnij się, że mieszanka jest dobrze przemieszana, aby woda jałowcowa równomiernie rozprowadziła się w produkcie.

Pamiętaj, aby przechowywać zmodyfikowane produkty w chłodnym i ciemnym miejscu, aby zapewnić ich trwałość i skuteczność. Naturalne składniki mogą wpływać na okres przydatności kosmetyków, dlatego warto zwracać uwagę na wszelkie zmiany w wyglądzie, zapachu czy konsystencji.