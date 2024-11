Czy picie kawy na pusty żołądek jest zdrowe?

Odpowiedź na pytanie brzmi: to zależy. Badania naukowe nie wskazują, by kawa pita na czczo miała inny wpływ na organizm niż ta wypita dopiero po śniadaniu. Działa ona dokładnie tak samo wypita na czczo, co po posiłku. Z drugiej strony, każdy organizm jest inny, więc jednej osobie kawa wypita na pusty żołądek może nie zaszkodzić, podczas kiedy ktoś inny może poczuć się po niej źle.

Gorzkość i kwasota kawy może okazać się problematyczna dla osób o delikatnym żołądku, zmagających się z refluksem lub chorobami układu pokarmowego. Taki osobom zaleca się, by dzień rozpoczynać od delikatniejszego napoju, np. ciepłej wody, a dopiero po zjedzeniu śniadania sięgnąć po pierwszą filiżankę kawy. Istotne jest również to, po jaką kawę sięgamy na czczo. Podwójne espresso będzie zdecydowanie bardziej drażniące dla żołądka niż delikatna kawa z ekspresu przelewowego.

Picie kawy na czczo - czy warto?

Warto pamiętać, że po przebudzeniu organizm wydziela kortyzol, który ma nam zapewnić zastrzyk energii do działania. Kofeina również ma właściwości pobudzające, co może również dodatkowo stymulować wydzielanie kortyzolu. Długofalowo utrzymujący się podwyższony poziom kortyzolu może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Dlatego niektórzy dietetycy zalecają, by po pierwszą kawę sięgnąć dopiero w okolicach drugiego śniadania, kiedy poziom kortyzolu naturalnie spada. Wówczas mamy pewność, że nie dobowy cykl hormonalny nie ulegnie rozregulowaniu.