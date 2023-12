Opuchnięte oczy lub ciemne kręgami pod nimi to problem, który może być spowodowany przez wiele czynników. Są nimi np. mniejsza ilość snu przed świętami, pośpiech i stres, duży wysiłek i za mała ilość wypitej wody. Na szczęście, istnieją skuteczne domowe sposoby, które pomogą skórze szybko wrócić do formy. Wypróbuj je, by szybko zredukować opuchnięcia i zasinienia pod oczami.

Zimny kompres

Zimny kompres przyniesie natychmiastową ulgę. Zimny kompres to szybka i łatwa metoda na zmniejszenie opuchnięć. Możesz użyć 2 zimnych łyżek. Normalnie chłodzimy je w lodówce, ale kiedy nam się spieszy, włóżmy ja po prostu na 10 minut do zamrażalnika. Łyżki przyłóż na oczy, zostaw na 10-15 minut. Zmniejszą obrzęk i poprawią krążenie w tej okolicy.

Okłady z zielonej herbaty

Zielona herbata zawiera antyoksydanty, które pomagają zmniejszyć opuchliznę i zniwelują ciemne kręgi. Zaparz 2 torebki zielonej herbaty. Napar wypij, a torebki schłodź w zamrażalniku. Połóż je na oczy na około 15 minut.

Plasterki ogórka

Ogórki są znane ze swoich właściwości nawilżających i odświeżających. Pokrój świeżego, wyjętego z lodówki, ogórka w plastry i połóż na oczy na około 15 minut. Warzywo działa kojąco i redukuje obrzęki.

Róża i aloes

Jeśli masz w domu olejek różany i żel z aloesu zmieszaj oba składniki w proporcji 1:1. Róża i aloes poprawiają nawilżenie i przyczyniają się do regeneracji delikatnej skóry pod oczami. Delikatnie wmasuj mieszankę wokół oczu. Zamiast olejku różanego możesz użyć wody różanej, a zamiast żelu - przeciąć kawałek liścia aloesu i wycisnąć sok. 1 łyżkę wody różanej wymieszaj z 1 łyżką soku z aloesu. Roztwór wetrzyj delikatniej wokół oczu, wykonując masaż. Delikatny masaż okolic oczu pomoże w poprawie krążenia i redukcji opuchnięć. Użyj delikatnych ruchów okrężnych, by stymulować skórę i mięśnie. Roztwór pozostaw do wyschnięcia.

Możesz też użyć zawartości kapsułki witaminy E. Wyciśnij kapsułkę i wsmaruj jej zawartość w okolice oczu. Zwłaszcza w podpuchnięcia i zasinienia.

Pasta z mleka i kurkumy

Kurkuma ma właściwości przeciwzapalne i może pomóc w rozjaśnianiu skóry. Produkty mleczne, takie jak jogurt naturalny, zawierają kwas mlekowy, który rozjaśnia skórę. Możesz zrobić pastę z kurkumy i jogurtu naturalnego. 2 łyżki jogurtu wymieszaj z dużą szczyptą mielonej kurkumy. Pastę nałóż pod oczy na około 10-15 minut, a następnie zmyj letnią wodą.

Sól Epsom

W redukcji opuchnięć pomoże też sól Epsom. Rozpuść ¼ łyżeczki soli Epsom w ½ szklanki ciepłej wody. Namocz waciki i nałóż je na oczy. Zrelaksuj się, pozostawiając kompres na oczach na około 10-15 minut. Po zakończeniu delikatnie zmyj twarz chłodną wodą, aby usunąć pozostałości soli Epsom.

Pamiętaj, że są to doraźne sposoby. By sytuacja nie powtórzyła się kolejnego poranka, wypij co najmniej 2 litry wody w ciągu dnia i połóż się spać odpowiednio wcześniej tak, by się wyspać. Śpij z głową nieco wyżej, co pomoże w zapobieganiu gromadzeniu się płynów pod oczami.

Ostatnia deska ratunku, czyli odpowiedni makijaż

Oczywiście, podane powyżej sposoby mogą zminimalizować opuchnięcia czy zasinienia, ale mogę one nie zniknąć całkowicie. Warto widoczne ślady zatuszować umiejętnym makijażem wokół oczu.

Zacznij od nawilżenia skóry pod oczami. Jeśli worki pod oczami czy sińce mają niebieski lub fioletowy odcień, użyj korektora w kolorze żółtym lub brzoskwiniowym, aby zneutralizować ciemne barwy. Jeżeli mają one odcień bardziej ku czerwieni, lepszy będzie korektor w odcieniu zielonym.

Następnie nałóż korektor w odcieniu zbliżonym do naturalnego koloru twojej skóry lub o jeden odcień jaśniejszy. Stosuj korektor punktowo, dając małe kropki produktu i delikatnie wtapiają go w skórę, używając blendera. Aplikuj korektor w kształcie odwróconego trójkąta pod oczami, rozciągając go ku policzkom. To pomoże nie tylko zakryć worki, ale także rozjaśnić całą okolicę oczu.

Jeśli używasz podkładu, nałóż go po korektorze. Staraj się, aby podkład i korektor dobrze się ze sobą połączyły. Aby uniknąć rozmazywania się korektora, zastosuj przezroczysty lub bardzo lekki puder sypki do utrwalenia makijażu. Nanieś puder za pomocą dużego pędzla lub puszystego aplikatora.

Użyj delikatnego rozświetlacza na kościach policzkowych i pod łukiem brwiowym, co doda twarzy świeżości i odwróci uwagę od worków pod oczami. Unikaj ciemnych cieni, które mogą podkreślać worki pod oczami. Zamiast tego wybieraj jasne, rozświetlające odcienie. Dobrym pomysłem jest również podkreślenie rzęs za pomocą tuszu, co otworzy oko i odciągnie uwagę od dolnej części oka.