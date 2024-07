Każdy z nas posiada nieco inny odcień skóry twarzy. Dlatego tak ważne jest, jak dobrze dobrać kolor podkładu. Zadanie to bywa problematyczne, zwłaszcza gdy chcemy kupić podkład przez Internet. Jak dopasować podkład do twarzy i czym się kierować?

Jak dobrać idealny podkład do twarzy?

Znajomość technik wykonywania makijażu to cenna wiedza i pozwala uzyskać spektakularny efekt. Aby było to możliwe, trzeba jeszcze znać absolutne podstawy co do wyboru kosmetyków. Jedną z najistotniejszych jest ta, jak dobrać fluid do twarzy. Często zdarza się, że jest on zbyt ciemny, przez co postarza cerę i wygląda nieestetycznie. Innym razem zbyt jasny odcień totalnie burzy zamierzony cel. Jak dobrać kosmetyki do makijażu i co warto wiedzieć na temat wyboru odpowiedniego podkładu?

Dlaczego warto zainwestować w dobry podkład do twarzy?

Tym, co nas od siebie odróżnia, są m.in. różne odcienie skóry twarzy, z czym wiąże się konieczność dopasowania właściwego koloru podkładu. Jednak oprócz decyzji co do koloru, ważna jest również jakość. Dobry podkład do twarzy, zawierający np. składniki nawilżające cerę, filtry UV, związki mineralne czy rozświetlające pozwoli nie tylko stworzyć piękny makijaż, ale też sprawić, że utrzyma się on znacznie dłużej i wspomoże utrzymanie zdrowej kondycji cery.

Przy zakupie kosmetyków ważny jest też typ cery. W zależności od jej potrzeb może okazać się, że niektóre fluidy będą źle tolerowane i najlepszą opcją będzie np. produkt hipoalergiczny lub w musie, zamiast w płynie. Warto pamiętać, że kluczowa dla efektownego makijażu jest także odpowiednia pielęgnacja i oczyszczanie skóry.

Rodzaje podkładów dostępnych na rynku

Przed odpowiedzią na pytanie, jak dobrze dobrać podkład do twarzy, warto określić potrzebny rodzaj produktu. Do wyboru są:

podkłady nawilżające – idealne dla cery mieszanej, suchej i odwodnionej,

podkłady kryjące – odpowiednie dla osób z przebarwieniami, trądzikiem, bliznami i niedoskonałościami,

podkłady matujące – polecane dla skóry tłustej i mieszanej,

podkłady wygładzające – odpowiednie dla cery dojrzałej i ze zmarszczkami,

podkłady rozświetlające – przeznaczone dla osób ze skórą zmęczoną i poszarzałą.

Choć najpopularniejsze są fluidy, czyli pudry płynne, można też zdecydować się na podkład sypki, taki jak np. mineralny.

Jak określić swój odcień skóry?

W kwestii tego, jak dopasować podkład do twarzy, warto najpierw określić jej odcień. Tonacja skóry może być ciepła lub chłodna. Rozróżnienie to bywa problematyczne, dlatego warto skorzystać z jednej z dwóch prostych metod.

W określeniu tonacji skóry pomoże test biżuterii. Jeżeli korzystniej wyglądamy w złocie i ten kruszec wybieramy zdecydowanie częściej, prawdopodobnie posiadamy cerę o ciepłym odcieniu. Zwolenniczki srebra najczęściej posiadają chłodny typ cery.

Innym sposobem na określenie tonacji skóry może być sprawdzenie koloru żył na przedramieniu. Jeśli prześwitujące naczynia wydają się bardziej niebieskie, wskazuje to na zimny ton cery. Jeżeli natomiast są zielonkawe, prawdopodobnie jesteś posiadaczką ciepłego odcienia skóry.

Jak dobrać odcień podkładu przez Internet?

Znając odcienie skóry twarzy, warto zwrócić uwagę na oznaczenia w opisach produktów. Kluczowa w tym, jak dobrać odcień podkładu przez Internet, jest grupa kolorów do danej tonacji skóry. Podkłady oznaczone jako W przeznaczone są do ciepłego odcienia skóry, C do chłodnego, natomiast N stanowią wariant neutralny, czyli pośredni pomiędzy nimi.

W dopasowaniu podkładu przez Internet pomogą też oznaczenia kolorów i wybranie takiego, który będzie odpowiadał cechom naszej skóry, czyli temu, czy jest ona jasna, średnia czy raczej ciemniejsza. Najczęściej spotykane określenia to:

ivory – kość słoniowa, dość ciepły i jasny,

porcelain – bardzo jasny i chłodny,

opal rose – chłodny i jasny z domieszką różowych pigmentów,

vanilla rose – neutralny, ale nieco wpadający w chłodne odcienie,

vanilla – średni, neutralny,

natural beige – średni beż, łączy odcienie ciepłe z chłodnymi,

golden light – złocisty i jasny.

Ponadto można wybierać spośród powyższych kolorów o różnych stopniach nasycenia, określanych jako light, medium i dark, np. dark beige.

Jak testować podkład w sklepie?

Podczas wyboru podkładu w sklepie, trzeba wziąć pod uwagę, że produkt musi dobrze wyglądać zarówno w sztucznym oświetleniu, jak i świetle dziennym i sprawiać wrażenie drugiej skóry. To szczególnie ważne w najczęściej stosowanym makijażu naturalnym. Dlatego testując odcień fluidu w drogerii, trzeba sprawdzić stopień dopasowania produktu zarówno przed lustrem, jak i przy oknie lub na chwilę wychodząc z budynku.

Kluczowe jest też miejsce aplikacji podkładu na próbę. Nadgarstek nie będzie tu dobrym wyborem. Kolor skóry jest w tym obszarze zdecydowanie inny. Warto przetestować kosmetyk na linii żuchwy, a także sprawdzić, czy nie odróżnia się zbyt od koloru skóry szyi.

Najczęstsze błędy przy wyborze makijażu – jak ich unikać?

Aby cera zawsze prezentowała się świetnie w nałożonym makijażu, należy unikać kluczowych błędów podczas wyboru kosmetyku. Przede wszystkim odcień nie powinien być zbyt ciemny ani zbyt jasny. Żeby uniknąć tego efektu, warto mieć dwa odcienie, na okres zimowy i letni.

Ważne jest też wybieranie podkładu zgodnie z potrzebami swojej skóry, a nie z polecenia. To, co sprawdza się u innej osoby, może być przy danej cerze kompletnie nietrafionym wyborem.

Warto też pamiętać o dopasowaniu odpowiedniej konsystencji podkładu do potrzeb skóry i okoliczności. Silnie kryjące, gęste podkłady będą lepszym wyborem dla osób z niedoskonałościami i do potrzeb makijażu wieczorowego. Za dnia jednak taki produkt będzie obciążał cerę.

Jak aplikować podkład, aby uzyskać najlepszy efekt?

Uzyskanie najlepszego efektu podczas nakładania podkładu będzie możliwe przy wykorzystaniu przydatnych akcesoriów, takich jak pędzle czy gąbeczki. Kosmetyk należy delikatnie wklepywać lub rozmasowywać, zaczynając od środka twarzy ku jej brzegom. Trzeba pamiętać, aby na brzegach twarzy dokładnie rozetrzeć fluid, aby nie pozostała widoczna granica nałożonego produktu. Po rozprowadzeniu podkładu warto utrwalić go np. transparentnym pudrem sypkim.