Skóra wokół oczu ma 0,5 mm, a w innych częściach twarzy nawet 2 mm, ciała zaś - 4 mm. Przez to, że skóra wokół oczu jest cieńsza i delikatniejsza, jest też bardziej podatna na przesuszenie i tworzenie się zmarszczek. Zimą podrażnia ją mróz, ogrzewanie pomieszczeń i smog. Dlatego warto zadbać o nią teraz, odpowiednio ujędrniając i nawilżając. Ważny jest krem, po który sięgniemy, a dokładnie jego skład. Zima warto olejować okolice oczu lub używać kremu, który zawiera oleje.

Jakie oleje powinien zawierać krem?

Krem pod oczy powinien zawierać olej o działaniu nawilżającym, kojącym i wygładzającym.

Takie właściwości mają

olej ryżowy

olek arganowy

olej Babassu

masło karite

olej z passiflory

olej ogórecznika lekarskiego

olej z masłosza

olejek z opuncji figowej

olejek różany

olejek migdałowy

Olej nie tylko natłuści okolicę oka, uelastyczniając ją, ale i zabezpieczy skórę przed takimi szkodliwymi czynnikami jak smog, mróz czy przesuszenie, tworząc na niej warstwę okluzyjną. Jeśli krem nie zawiera oleju, wklep najpierw krem, a gdy się wchłonie, nałóż na niego wybrany olej. Wmasowanie oleju powinno sprawić, że podkład łatwiej wtopi się w skórę (podkład nakładaj 5 minut po aplikacji olejku).

Wieczorne olejowanie okolic oczu

Jeśli krem nie zawiera olejku, a nie chcesz go nakładać pod makijaż, spróbuje 2-3 razy w tygodniu nałożyć olej na okolice oczu na noc. Oczyść twarz. Do demakijażu oczu możesz użyć np. olejku kokosowego. Następnie na opuszki palców (serdecznego i wskazującego) nałóż olej. Wykonaj opuszkami palców delikatny masaż, nie naciągając skóry. Wklepuj w skórę olej aż do wchłonięcia. Takim masażem pobudzisz krążenie krwi i dotlenisz tkanki. Dzięki temu zaaplikowany olejek lepiej dotrze do głębszych warstw skóry i będzie działać efektywniej.

Co jeszcze powinien zawierać krem zimowy do okolic oczu

Zarówno skóra wokół oczu, jak i powieki, mają włókna kolagenowe i elastanowe. Jeśli odpowiednio nie nawilżymy skóry, włókna skurczą się, a skóra straci jędrność. Do tego już mały krok, by powieka zaczęła opadać i pojawiły się kurze łapki. Dlatego warto sięgnąć po krem, który zawiera peptydy. Pobudzają one produkcję kolagenu, zwiększając sprężystość skóry. Mają też właściwości kojące. Do tego krem powinien zawierać przynajmniej jedną silnie nawilżającą substancję. Taki substancjami są

ekstrakt z aloesu

ekstrakt zielonej herbaty

wyciąg z chabra bławatka

wyciąg z nagietka

algi

ceramidy

kwas hialuronowy

Jeśli twój krem pielęgnacyjny nie zawiera żadnej z ww. substancji, wzmocnij jego działanie, stosując żel aloesowy lub kwas hialuronowy. Żel lub kwas nanieś na skórę. Poczekaj, aż się wchłonie ok. 5 minut i dopiero delikatnie wklep lub wmasuj swój ulubiony krem.

Sposób aplikacji kremu ma znaczenie

Ważny jest nie tylko skład kremu, ale też to, jak go aplikujesz. Kosmetyki w okolice oczu i w powieki warto lekko wklepywać lub wmasowywać, czy to żel, krem czy olejek. Pobudzisz w ten sposób krążenie i zapobiegniesz zastojom limfy, która wywołuje opuchliznę i zasinienia.

Najpierw wykonaj delikatny masaż wokół oka od kącika na zewnątrz i z powrotem do wewnątrz. Pobudzi to przepływ krwi i kosmetyk lepiej się wchłonie.

Następnie delikatnie wklep kosmetyk.

Jeśli masz podrażnienia i przesuszoną skórę

Kondycję skóry wokół oczu poprawi alantoina, która przyspiesza regenerację skóry. Maść z alantoiną kupisz w aptece. Posmaruj nią skórę na noc. Alantoina ma właściwości złuszczające. Przyspieszając usuwanie naskórka, pobudzi komórki do produkcji kolagenu. Ponadto działa osłaniająco i nawilżająco.

Nawet jeśli nie masz podrażnień albo masz wrażliwą skórę, alantoinęmożesz wykorzystać zamiast peelingu, do złuszczania skóry wokół oczu. Stosuj ją raz w tygodniu. Nakładaj grubą warstwę na oczyszczoną skórę wokół oczu. Zmyj rano tonikiem.

Innym sposobem na złagodzenie podrażnień jest dodanie do porcji kremu d-panthenolu (na czubku noża). Możesz też kupić krem zawierający d-panthenol (minimum 10%) i stosować na noc lub po prostu nanieś d-panthenol w piance na okolice oczu i zostawić do wchłonięcia.