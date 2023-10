Wszyscy co dzień doświadczamy stresu. W niewielkiej ilości może działać motywująco i służyć naszemu rozwojowi. Są jednak momenty, że bywa on paraliżujący i potrzebujemy czegoś, co zadziała jak magiczna różdżka i szybko poprawi humor.

Dlaczego śmiech jest tak skutecznym narzędziem w obniżaniu poziomu stresu w organizmie?

Kiedy się stresujemy organizm wytwarza hormony odpowiadającą za reakcje w sytuacji zagrożenia. Są to adrenalina i kortyzol. Tętno przyspiesza, rośnie ciśnienie krwi, zwiększa się poziom glukozy. To wszystko sprawia, że nasz organizm jest gotowy do walki z przeciwnikiem i w pełnej gotowości może zmierzyć się z przeciwnościami. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy taka reakcja w organizmie nie mija, bo stres staje się stresem chronicznym.

Stresujesz się? Włącz serial komediowy

Co można zrobić, gdy stres przejmuje kontrolę? Zacząć się śmiać. A czy jest lepszy sposób na salwy śmiechu niż odcinek (albo może nawet kilka) ulubionego serialu komediowego? Kiedy się śmiejemy reakcja stresowa zaczyna ustępować. Poziom kortyzolu i adrenaliny zaczyna spadać, a serce mniej dudni. Organizm dostaje informacje, że jest bezpieczny, nie goni go żaden prehistoryczny tygrys, tylko siedzi ze swoimi ziomkami przy ognisku w jaskini i dobrze się bawi. Tak, bo nasz organizm nie widzi różnicy między tygrysem w puszczy sprzed tysięcy lat, a rozmową z szefową. Oba są dla niego tak samo groźne i na oba pomoże dobra porcja śmiechu.

Kiedy już poziom hormonów stresu spadnie, w ich miejsce pojawią się inne hormony. Endorfiny to naturalne substancje łagodzące ból i poprawiające nastrój. Kiedy śmiejesz się na głos dotleniasz organizm, krew szybciej krąży, aż w końcu mięśnie się rozluźniają i napięcie opuszcza ciało.

Co daje nam terapia śmiechem?

Śmiech jest tak skuteczną metodą do walki ze stresem, że istnieje nawet terapie śmiechem: geloterapia. Jej wyniki są potwierdzone naukowo i to chyba jedna z najprzyjemniejszych terapii na świecie. Nie trzeba jednak czekać na kryzysowy moment, by sięgnąć po pomoc śmiechu. Badania pokazują, że regularny śmiech sprzyja wyregulowaniu i prewencji w niekorzystnych skutkach stresu. Śmiejąc się codziennie dbamy o higienę psychiczną i łatwiej nam uspokoić umysł i ciało po stresującym dniu z tygrysem, to znaczy z szefową.

Dlatego oglądanie „Przyjaciół” to nie tylko przyjemność, ale też troska o własne zdrowie psychiczne. Warto oglądać seriale komediowe nie tylko, gdy nam smutno, ale również w ramach codziennego dbania o głowę.