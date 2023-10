Tradycje i przesądy cmentarne

Nasza kultura i tradycja nawiązuje przede wszystkim do wiary katolickiej. Znajdziemy jednak w niej również wiele odniesień do wierzeń dawnych ludów słowiańskich. Obchody Wszystkich Świętych porównać można do przedchrześcijańskiego obrzędu Dziadów, związanego z wiarą w powrót na ziemię duchów zmarłych. Świat żywych przenikał się wówczas ze światem zmarłych.

Obecnie wciąż żywych jest wiele przesądów związanych z cmentarzem oraz z Zaduszkami. Większość z nich dotyczy złych duchów i niekorzystnej energii. Postępowanie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w przesądach ma uchronić przed nieszczęściem, chorobą i śmiercią.

Spotkać możesz się z wieloma przesądami dotyczącymi zachowania na cmentarzu. Oto te najbardziej znane.

Przesądy związane z pogrzebem

Nie usuwaj niczego z grobu wcześniej niż 6 tygodni po pogrzebie. Przez ten czas bowiem dusza zmarłego może nadal przebywać na ziemi, a więc ma prawo odwiedzać dom i cmentarz. Dopiero później udaje się w zaświaty.

Przez ten czas nie zapalaj również zniczy na grobie, ponieważ może to ściągnąć śmierć na któregoś z uczestników pogrzebu. Do zapalania zniczy używaj tylko zapałek, które następnie wyrzuć do śmietnika na cmentarzu. Jeśli użyjesz zapalniczki, którą później zabierzesz do domu, możesz ściągnąć na siebie złe duchy.

Kwiaty na cmentarzu. Czego nie robić?

Nie zrywaj kwiatów rosnących na cmentarzu. W przeciwnym razie szybko umrzesz. Wówczas na twoim grobie wyrośnie ten gatunek kwiatów, który wcześniej zerwałeś.

Nie zabieraj również kwiatów z nagrobków do domu. Możesz w ten sposób rozzłościć duszę osoby, z której grobu zabrałeś bukiet, a w konsekwencji przyciągnąć tę duszę do siebie. Nie zabieraj również ze sobą innych darów natury z cmentarza. Nie zbieraj więc na nim kasztanów czy żołędzi. Wszystko przyniesione z cmentarza do domu może sprowadzić do niego potępioną duszę, która zgubiła się w drodze do czyśćca.

Natomiast jeśli nie chcesz stracić pamięci, nigdy nie zabieraj na pamiątkę wstęgi z pogrzebowego wieńca.

Inne cmentarne przesądy

Idąc na cmentarz, wybierz odpowiednie ubranie. Przede wszystkim nigdy nie zakładaj nowych butów. W przeciwnym wypadku szybko ściągniesz śmierć na siebie lub kogoś bliskiego.

Nigdy nie siadaj na nagrobku, a tym bardziej po nim nie chodź. Zmarły może poczuć się przez to poniżony i sprowadzić na ciebie wiele nieszczęść, w tym choroby stóp.

Nigdy nie umawiaj się na cmentarzu na randki. Może to źle wróżyć twojej miłości i przyszłemu związkowi.

Zaduszki i związane z nimi przesądy

Z Zaduszkami, czyli dniem przypadającym bezpośrednio po Wszystkich Świętych, związanych jest również wiele przesądów. Poznaj te najpopularniejsze.

Nie wybieraj się tego dnia w daleką podróż, a po zachodzie słońca w ogóle nie opuszczaj domu. Inaczej narażasz się na spotkanie dusz zmarłych.

W Zaduszki nie przeszkadzaj też wędrującym duszom. Z tego powodu powstrzymaj się przed pracami domowymi, szczególnie tymi, które hałasują. Odłóż więc na inny dzień sprzątanie, pranie, a nawet szycie. Zgodnie z przesądem bowiem, używając igły, możesz skaleczyć nią wędrujące dusze. Używanie zaś innych ostrych przedmiotów, jak na przykład noży, może sprawić, że przetniesz duszom kierunek, w którym podążają.

W Zaduszki unikaj także spluwania. Obecne w twoim otoczeniu dusze mogą się przez to poczuć urażone i rozgniewać, a swoją złość wyładować na tobie.

Interesujący jest również przesąd dotyczący zakazu odwiedzania kościoła w Zaduszki. Lepiej więc tego nie rób, jeśli nie chcesz ściągnąć na siebie pecha.