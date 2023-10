Na jakie zabrudzenia narażone są nagrobki?

Cmentarne pomniki i nagrobki narażone są na różnego rodzaju zabrudzenia. Większość z nich powstaje z powodu okoliczności przyrody, czyli faktu, że groby zlokalizowane są pod gołym niebem. Są również zabrudzenia, który powstają na skutek umieszczania na nagrobkach różnych dekoracji, np. wosk ze stawianych na nich zniczach.

Najczęstsze zabrudzenia grobów to:

osad z wody deszczowej,

kurz,

błoto

spadające i butwiejące liście,

inne resztki roślin,

ptasie odchody,

wosk ze zniczy.

Czyszczenie kamiennych nagrobków: Mycie tylko środkami nieaktywnymi powierzchniowo

Dawniej lastriko, a dziś kamień naturalny. Współczesne nagrobki są najczęściej wykonane z kamienia naturalnego, przede wszystkim z marmuru i granitu. A taka powierzchnia wymaga właściwej pielęgnacji. Do mycia tego typu pomników nie należy używać środków myjących, które są aktywne powierzchniowo, ponieważ mogą one uszkodzić kamień.

Najlepiej sprawdzą się specjalistyczne preparaty do mycia i pielęgnacji nagrobków, bądź ciepła woda z dodatkiem zwykłego płynu do mycia naczyń lub szyb. Ważne jest, aby detergent, na który się zdecydujemy, nie zawierał tłuszczy, ponieważ mogą one spowodować powstanie plam na kamieniu. Nie powinien być też żrący, gdyż taki preparat mógłby wywołać zmatowienie powierzchni, a nawet zmiana jej koloru.

Pomniki z kamienia: Jak czyścić, żeby nie zniszczyć?

Nagrobki wykonane z kamienia – z marmury czy granitu - można również bardzo łatwo uszkodzić. Szczególnie, gdy jest on mocno zanieczyszczony. Wyszorowanie pomnika przy użyciu niewłaściwych narzędzi może skończyć się katastrofą w postaci zarysowań lub innych trwałych uszkodzeń kamienia.

Do sprzątania nagrobków wykonanych z marmuru lub granitu nigdy nie używamy ostrych szczotek, drucianych zmywaków czy kuchennych drapaków. Stosujemy natomiast wyłącznie miękkie ściereczki i gąbki. Sam proces czyszczenia również powinien przebiegać we właściwy sposób – delikatnie, bez intensywnego pocierania.

Przepis na idealnie czysty nagrobek z granitu

Mycie, czyszczenie i konserwacja kamiennych nagrobków, szczególnie tych wykonanych z granitu wymaga właściwego podejścia i zastosowania odpowiednich środków.

Oto przepis na idealnie czysty granitowy nagrobek w czterech prostych krokach:

Używaj tylko miękkich ściereczek lub gąbek.

Stosuj wyłącznie łagodnie detergenty.

Uporczywe zabrudzenia, takie jak wosk czy ptasie odchody najpierw namocz w wodzie, a dopiero potem delikatnie usuń.

Do wody dodawaj odrobinę octu, wspaniale nabłyszcza i jest bezpieczny dla granitu.

Właściwa pielęgnacja granitowych pomników wymaga także regularności – sprzątamy nie tylko z okazji Wszystkich Świętych, ale przynajmniej raz na kwartał.