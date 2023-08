Na całym świecie możemy znaleźć przykłady fantastycznej literatury, która co roku tłumaczona jest na różne języki. Który kraj i który autor ma na swoim koncie najwięcej przetłumaczonych książek w historii? Sprawdziła to Preply, platforma do nauki języków obcych, która stworzyła mapę najczęściej tłumaczonych książek.

Ameryka Północna

Najczęściej tłumaczonym gatunkiem literackim w Ameryce Północnej jest bez wątpienia fikcja literacka. Wśród najczęściej tłumaczonych książek z tego kontynentu znalazła się kanadyjska Ania z Zielonego Wzgórza napisana przez Lucy Maud Montgomery, zaliczany do stylu magicznego realizmu meksykański Pedro Páramo autorstwa Juana Rulfo, a także trzymający w napięciu romans Hotel autorstwa Arthura Haily, pisarza z Bahamów. Pierwsze miejsce na liście najczęściej tłumaczonych książek w Ameryce Północnej należy jednak do książki ze Stanów Zjednoczonych. Tu może pojawić się zaskoczenie, ponieważ jest to jedyny poradnik, który znalazł się w całym zestawieniu. Mowa o Drodze do szczęścia, L. Rona Hubbarda (założyciela Kościoła Scjentologicznego) – pozycja zawierająca 21 przykazań moralnych przetłumaczona została na ponad 112 języków.

Wśród przygotowanego zestawienia najczęściej tłumaczonych północnoamerykańskich książek, znalazły się także In the Castle of My Skin George’a Lamminga z Barbadosu oraz Krótka historia siedmiu zabójstw autorstwa Marlona Jamesa z Jamajki.

Ameryka Południowa

Jednym z najpopularniejszych dzieł wywodzących się z tego kontynentu jest Sto lat samotności kolumbijskiego pisarza Gabriela Garcíi Márqueza. Równie ważne dla literackiej Ameryki Południowej jest 2666 autorstwa chilijskiego pisarza Roberto Bolaño i Alef argentyńskiego pisarza Jorge Luisa Borgesa.

Fikcja literacka jest więc numerem jeden także jeżeli chodzi o Amerykę Południową. Wyjątkiem w jej przypadku jest jedynie historyczny esej z Urugwaju zatytułowany Otwarte żyły Ameryki Łacińskiej autorstwa Eduardo Galeano. Autor analizuje w nim wpływ stuleci imperializmu, wyzysku i niewolnictwa na Latynosów - od Karaibów po Patagonię. Nie jest to może lektura na plażę, ale to doskonałe źródło wiedzy na temat tego, jak historia ukształtowała regiony Ameryki Łacińskiej.

Najczęściej tłumaczoną książką Ameryki Południowej okazał "Alchemik", którą napisał znany chyba wszystkim, brazylijski autor Paulo Cohelo. Jego powieść została przetłumaczona na ponad 80 języków.

Europa

Europa okazuje się z kolei niedoścignionym liderem jeżeli chodzi o najczęściej tłumaczone dzieła z gatunku literatury dziecięcej. Do najpopularniejszych należy austriacka pozycja Bambi – opowieść leśna Felixa Saltena, angielskie Przygody Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carrola, włoskie Przygody Pinokia Carlo Collodi, czyli szwedzka Pippi Pończoszanka Astrid Lindgren.

Na europejskiej liście najpopularniejszych książek znalazła się też teoria gry w szachy. Łotewski Mój system: traktat o szachach autorstwa Arona Nimzowicha najwyraźniej wywarł spory wpływ na szachistów, ponieważ tekst przetłumaczono na ponad osiem języków.

Najczęściej tłumaczoną książką w Europie (i na jakimkolwiek innym kontynencie, z ogromną przewagą) jest nowela Mały Książę francuskiego autora Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Przetłumaczono ją na ponad 382 języki!

Afryka

Po fikcji, głównym gatunkiem wśród najczęściej tłumaczonych książek afrykańskich jest autobiografia. Znajdziemy wśród nich historię torturowanego więźnia z Mauretanii - Dziennik Guantanamo autorstwa Mohamedou Ould Slahi; opowieść o dorastającym naukowcu z Malawi - O chłopcu, który ujarzmił wiatr, Willimy Kamkwamby i wspomnienia dziecka żołnierza z Sierra Leone - Droga przeminęła: wspomnienia chłopca-żołnierza, autorstwa Ishmaela Beaha).

Najczęściej tłumaczonym dziełem ze wszystkich krajów afrykańskich, książką która zdeklasowała nawet Hobbita stworzonego przez urodzonego w RPA J. R. R. Tolkiena, jest opowiadanie kenijskiego autora Ngũgĩ wa Thiong’o zatytułowane The Upright Revolution: Or Why Humans Walk Upright. Do tej pory przetłumaczono ją na 63 języki (ale liczba ta wciąż rośnie).

Warto wspomnieć, że to Afryka zgarnia również nagrodę za największą liczbę autorek na liście najczęściej tłumaczonych książek. Znalazły się na niej dzieła Bessie Head z Botswany (Maru), Nawal El Saadawi z Egiptu (Kobiety w punkcie zero), Helene Cooper z Liberii (Dom w Sugar Beach), Nathachy Appanah z Maurytiusa (Ostatni brat), Immaculée Ilibagiza z Rwandy (Left to Tell: One Woman’s Story of Surviving the Rwandan Genocide), Waris Dirie z Somalii (Kwiat Pustyni) i NoViolet Bulawayo z Zimbabwe (We Need New Names).

Azja

Gatunki najczęściej tłumaczonych książek z Azji są tak różnorodne, jak tamtejsi ludzie, kultura i krajobrazy. Na liście najczęściej tłumaczonych dzieł literackich znajdziemy fikcję (Tysiąc wspaniałych słońc Khaleda Hosseiniego z Afganistanu), poezję (Rycerz w tygrysiej skórze, Shota Rustaveli z Gruzji), politykę (Zabiłam Szeherezadę: Wyznania gniewnej Arabki Jourmany Haddada z Libanu), historię (Syria Księga kontemplacji: islam i krucjaty Usama ibn Munqidh), autobiografię (Droga utraconej niewinności autorstwa Somaly Mam z Kambodży) oraz książkę do medytacji (Awaken Healing Energy Through the Tao autorstwa Mantak Chia z Tajlandii). W tej różnorodnej krainie literatury każdy znajdzie coś dla siebie.

Pierwsze miejsce w przypadku tego kontynentu należy jednak do japońskiej Norwegian Wood Harukiego Murakamiego.

Oceania

Najczęściej tłumaczone teksty z Oceanii to powieści fabularne, które skupiają się na rodzinie. Na przykład, Ptaki ciernistych krzewów australijskiej pisarki Colleen McCullough przetłumaczono na ponad 20 języków i jest to pozycja, która zajmuje pierwsze miejsce jako najczęściej tłumaczona książka w Oceanii.

Na liście znalazł się też Jeździec na wielorybie Witi Ihimaera z Nowej Zelandii czy Leaves of the Banyan Tree samoańskiego pisarza Alberta Wendta.

Jedyny nietypowy tytuł z Oceanii pochodzi z Tonga. Jest to zbiór humorystycznych opowiadań zatytułowanych Tales of the Tikongs autorstwa Epeli Hau’ofa.

