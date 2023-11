Co warto przeczytać w listopadzie? Poznaj książki, które pozwolą zanurzyć się w świecie kobiet i dotknąć najważniejszych dla nich kwestii.

Davina McCall, dr Naomi Potter "Menopauzing czyli nowy początek"

Menopauza to temat, o którym wciąż jeszcze mówi się bardzo mało. W świecie, w którym w reklamie miesiączki używa się niebieskiego płynu, wszystkie kwestie dotyczące kobiecej płodności owiane są tajemnicą i otoczone mitami. A przecież jako kobiety wszystkie przez TO przejdziemy. Dlaczego więc tak mało wiemy o tym, czego doświadczymy wszystkie prędzej czy później? Najwyższy czas porzucić strach, dezinformacje i wstyd. "Menopauzing" to kompendium wiedzy na temat menopauzy. To zabawnie napisany przewodnik po świecie, po którym często krążymy po omacku. Książka daje w końcu poczucie wspólnoty z wszystkimi kobietami, które doświadczają menopauzy. W sposób bardzo indywidualny, ale przecież wspólny dla wszystkich.

Emily Henry „Book lovers”

Akcja książki rozgrywa się co prawda w upalny sierpień, ale czyż nie miło powspominać lato? Zwłaszcza, jeżeli za oknem listopadowa plucha. Tym razem, prócz upału otrzymamy odrobinę Nowego Jorku i całe mnóstwo małego amerykańskiego miasteczka. I chociaż jest ono ważnym elementem książki, to fabuła toczy się wokół dwóch bardzo niepopularnych bohaterów. Wcale nie spotkamy tam miłej dziewczyny z sąsiedztwa, a sztywną agentkę literacką, która uwielbia tworzyć listy. Również dotyczące potencjalnych partnerów. Emily Henry jak zawsze w przezabawny i inteligentny sposób opisuje drogę do miłości nietypowej bohaterki. Żarty są naprawdę na poziomie, a miłosne sceny dodają pikanterii każdemu jesiennemu wieczorowi.

Katarzyna Kachel "Wszystkie moje straty. O ciąży, traumie i odzyskanym życiu"

To książka, która wielowarstwowo podchodzi do tematu straty ciąży. W części reportażowej czytelniczka spotka się z innymi kobietami w najbardziej kruchych momentach życia. Opowieści o traumie, ale też wychodzeniu z niej i ponownym stawaniu na nogi. Poruszające świadectwa kobiet pozwalają zrozumieć ból i dramatyczne pragnienie powrotu do życia. W drugiej części książki głosy kobiet uzupełniają głosy ekspertek. Psychoterapeutki, położnej, prawniczki. W sposób kompleksowy podpowiedzą, jak w stracie zaopiekować głowę, dzieląc się swoimi doświadczeniami pracy z kobietami.