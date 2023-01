Okazuje się jednak, że wytrwać postanowieniach jest nam bardzo trudno – już do czasu Walentynek rezygnuje aż około 30% respondentów, na co wskazali naukowcy ze Sztokholmu, a według badań Expat Insider – nawet 80%. Dzieje się tak, ponieważ ustalając postanowienia noworoczne zapominamy, że nie tak łatwo jest wprowadzić trwałe zmiany w swoim życiu. Niezależnie czy Twoim celem jest zadbanie o kondycję fizyczną, zmiana nawyków żywieniowych czy samorozwój, do wykształcenia nowego nawyku potrzeba około 3 miesięcy. Sam proces motywacyjny składa się z 4 etapów: rozpoczęcia, ukierunkowania, podtrzymania oraz zakończenia. Odpuszczamy sobie zwykle na etapie podtrzymania, kiedy wiemy, że udało nam się długo wytrwać i uważamy, że można sobie pozwolić na drobne odstępstwa.

Reklama

Jak w takim razie stawiać sobie cele? Jak wytrwać w swoich postanowieniach, aby osiągnąć zamierzone rezultaty? Oto 5 prostych sposobów, dzięki którym ten rok może być dla ciebie bardziej owocny od poprzednich.

1. Odpowiednio określ swój cel

Zamiast ogólnego stwierdzenia w formie przyszłościowej: „będę się odchudzać”, lepiej postawić sobie konkretny, mierzalny cel – „schudnę 5 kilogramów, ćwicząc na siłowni 3 razy w tygodniu”, albo zamiast ogólnego: „chcę poprawić aktywność fizyczną” – szczegółowe „codziennie będę robić 6 tys. kroków”. Takie sprecyzowanie, czego dokładnie chcemy i jakie czynności będą nas zbliżać do celu, zwiększają szansę na jego osiągnięcie.

2. Upewnij się, że postanowienie jest zgodne z twoimi wartościami

Reklama

Jesteśmy bardziej zmotywowani do osiągania naszych celów, jeśli „wychodzą one od nas”, a nie zależą jedynie od zewnętrznych czynników. Przykładowo, jeśli chcesz chodzić na siłownię, bo dzięki temu poczujesz się silniejszy i pewniejszy siebie, to będzie to skuteczniejsze, niż gdybyś zrobił to, by lepiej wypaść na zdjęciach w social mediach.

Reklama

3. Odpowiednio sformułuj zamiar

Zasada „x” i „y” może okazać się skuteczna dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę, czytać więcej książek, słuchać wartościowych podcastów lub uczestniczyć w webinarach. Aby odnieść sukces, wystarczy odpowiednio sformułować zamiar. Jeśli wydarzy się sytuacja „x”, to zrobię „y”, np. „jak tylko wrócę do domu, to usiądę do lektury”. Ta technika pozwala zaprogramować nas do działania, bo dokładnie określamy, co, kiedy i jak będziemy realizować. To bardzo skuteczna metoda – badania Petera Gollwitzera dowodzą, że zwiększa ona szansę na wykonanie danego działania nawet o 200–300 proc.!

4. Wizualizuj proces

Wyobraź sobie drogę działania, poszczególne kroki, jak osiągnąć swój cel. Nie koncentruj się na samym pozytywnym wyniku, bo najczęściej odciągnie cię to od działania. Ustal spójny plan uwzględniający również awaryjne scenariusze – na wypadek, gdyby coś się nie powiodło. Postanowienie wymaga od nas wyrzeczeń – np. rezygnacji z ulubionych potraw. Wizualizacja tego, co można zrobić, kiedy przyjdą słabości, pomogą nam się uporać z negatywnymi myślami, a jeśli je pokonamy, poczujemy satysfakcję i radość.

5. Monitoruj postępy

Aby odpowiadać na potrzeby użytkowników, nieustannie powstają narzędzia, które ułatwią nam realizowanie naszych celów i pasji. Świadomość kolejnych osiągnięć dostarczy nam pozytywnych emocji, zmotywuje i nakręci do dalszego działania. Dlatego warto je monitorować przy pomocy odpowiednich urządzeń. Niezależnie od tego, jaki cel osobisty zaplanujemy, w jego realizacji wesprą nas nowe technologie.