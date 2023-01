Początek nowego roku to czas postanowień, ale także podsumowań i weryfikacji co udało nam się zrealizować w minionym okresie. Serwis Prezentmarzeń sprawdził w badaniu, jakich sfer życia dotyczyły marzenia Polaków w 2022 roku. Czy ocenialiśmy je realnie? Czy aktywnie dążyliśmy do spełnienia swoich marzeń, czy czekaliśmy aż się same spełnią?

Jak pokazało badanie „Marzenia Polaków 2022”, aż 61% respondentów dążyło do spełnienia swoich marzeń, a 31% czekało biernie aż się same spełnią. Marzenia Polaków w minionym roku dotyczyły głównie spędzania czasu wolnego – 29% odpowiedzi, sfery zawodowej – 23% wskazań oraz miłosnej i materialnej – 19% odpowiedzi. Istotne były także marzenia materialne oraz związane z relacjami międzyludzkimi w rodzinie i w gronie przyjaciół. Reklama Z odpowiedzi udzielonych w 2022 roku serwisowi Prezentmarzeń, spośród 1009 respondentów 35% zadeklarowało, że wierzy w spełnienie swoich marzeń. Z kolei 26% zapytanych stwierdziło, że ma nadzieję, że ich pragnienia się spełnią. Jak ocenialiśmy swoje marzenia w 2022 roku? Z badania wynikało, że 37% zapytanych Polaków postrzegało swoje marzenia w minionym roku jako realne. W opinii 32% ich marzenia były szalone, ale nadające sens życiu. Zdaniem 19% respondentów były one niemożliwe do spełnienia, a według 12% abstrakcyjne. Co piąty Polak biorący udział w badaniu postrzegał siebie jako sceptyka. Za marzycieli uważało się łącznie aż 62% zapytanych Polaków, z czego 24% zasygnalizowało, że nie przywiązuje się mocno do swoich marzeń. Reklama Na pierwszym miejscu stawialiśmy marzenia swoich dzieci – jak deklarowało 29% respondentów. Z kolei 23% uważało, że najważniejsze były ich własne marzenia. Dla 22% zapytanych kluczowe znaczenie miały marzenia partnerów lub partnerek, a dla 14% przyjaciół. Reklama W 2022 roku 63% ankietowanych zdradziło, że w spełnieniu jakiegoś marzenia pomogła im bliska osoba. Z kolei 37% wyznało, że musiało samodzielnie zawalczyć o swoje pragnienia. Z odpowiedzi udzielonych w badaniu wynika, że w ostatnim roku główną motywacją Polaków do realizacji marzeń była chęć poczucia się spełnionym. Dla 38% zapytanych wynikało to z chęci szczęśliwego życia, a dla 18% inspiracją byli ludzie z otoczenia. Na pytanie "Jak jak pomóc innym w spełnianiu marzeń?" - najczęściej wybieraną odpowiedzią była pozytywna motywacja – 41% wskazań oraz podarowanie upominku w formie przeżycia – 35% odpowiedzi. W opinii 24% respondentów było to wsparcie finansowe. Z deklaracji złożonych w badaniu wynikało, że zdaniem 59% zapytanych Polaków upominek w formie przeżycia pozwoliłby im spełnić jedno z ich marzeń. Z zaproponowanej listy przykładowych marzeń w formie przeżyć w 2022 roku, 23% respondentów najchętniej wybrałoby przejażdżkę luksusowym samochodem, 19% lot balonem, 17% skok ze spadochronem lub skok na bungee. Dla 14% ankietowanych byłby to jakiś kurs rozwijający pasję na przykład kurs tańca, kurs rysunku czy kurs fotografii. Z kolei 12% zapytanych Polaków wskazało na lot motolotnią, lot motoparalotnią lub lot awionetką, 9% na dzień w SPA, a 6% jazdę Monster Truck. Takie marzenia w obszarze rozrywki mieli Polacy w 2022 roku. Jak się one zmienią w 2023 roku, pokaże czas i realizacja nowych badań dotyczących pragnień i potrzeb Polaków. Badanie "Marzenia Polaków 2022" zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1009 respondentów w formie ankiety online.