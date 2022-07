Ekonawyki w podróży

Okres letni i związane z nim upalne dni to czas, kiedy szczególnie powinniśmy zadbać o odpowiednie nawodnienie. Przygotowując napoje przed wyjazdem warto zainwestować w butelki wielokrotnego użytku, dzięki czemu będziemy generować mniejszą ilość odpadów. Tymczasem z takiego rozwiązania korzysta tylko co trzeci respondent, biorący udział

w badaniu. Wciąż najczęściej sięgamy po wodę i napoje w plastikowych butelkach – taką odpowiedź wskazało 53 proc. ankietowanych. Przyczyną takiej postawy może być większa dostępność takich produktów w sklepach.

Większy optymizm może budzić fakt, że Polacy zdecydowanie częściej sięgają po wielorazowe opakowania do prowiantu. 58 proc. badanych wskazało, że wybiera m.in. silikonowe woreczki czy owijki. Natomiast 26 proc. ankietowanych wciąż wykorzystuje torby foliowe lub folię aluminiową, a 15 proc. zaopatruje się w jedzenie na stacjach benzynowych czy

w przydrożnych sklepach, co w wielu przypadkach może oznaczać korzystanie z opakowań plastikowych, które często trafiają na składowiska.

Postawy ekologiczne w miejscu wakacyjnego pobytu

Nawyki, które przyczyniają się do ochrony środowiska, warto również stosować w hotelach czy pensjonatach, w których spędzamy urlop. Wśród tych „tradycyjnych” możemy wymienić przede wszystkim: segregowanie odpadów, oszczędzanie energii elektrycznej czy wody. W trakcie wakacji, w wielu przypadkach, zdecydowanie trudniej utrzymać nam dyscyplinę w tych obszarach. Może to także mieć podłoże ekonomiczne, ponieważ ilość zużycia mediów najczęściej nie ma wpływu na ostateczny koszt pobytu. Jakie jest podejście Polaków do stosowania tych zasad podczas urlopu?

Z przeprowadzonego badania wynika, że 39 proc. osób „pilnuje bycia eko na wakacjach”, a 49 proc. „stara się, ale nie zawsze się to udaje”. Najczęściej stosowaną ekopraktyką jest segregowanie odpadów, które deklaruje blisko 60 proc. respondentów, a 23 proc. robi to wówczas, gdy wymagają tego zasady panujące w miejscu zakwaterowania.

Ważnym aspektem jest również kontrolowanie zużycia energii elektrycznej. Wiele miejsc noclegowych jest wyposażonych np. w telewizory, które powinniśmy wyłączać, gdy opuszczamy pokój. Pamiętajmy też o wyłączaniu oświetlenia oraz wyjmowaniu z kontaktów ładowarek do telefonu, komputera czy szczoteczki elektrycznej. Według badania 54 proc. respondentów zawsze odłącza wszystkie urządzenia na prąd od zasilania. Kolejnych 29 proc. stara się stosować te zasady, jednak nie zawsze im się to udaje – jednym z przykładów jest pozostawianie uruchomionej klimatyzacji, aby zachować pożądaną temperaturę w pokoju. Niestety wciąż 17 proc. badanych nie zwraca uwagi na wykorzystywanie energii elektrycznej ze względu na stały koszt pobytu.

Jak jeszcze chronimy klimat na wakacjach?

Niektóre działania, które mają korzystny wpływ na klimat, mogą być dla nas nieoczywiste. Wciąż niemal połowa Polaków wybiera samochód jako najbardziej wygodny środek transportu wakacyjnego. Dlatego dobrym pomysłem jest tzw. carpooling, czyli wspólne podróżowanie samochodem z innymi osobami, które zmierzają w tym samy kierunku. Znalezienie współtowarzyszy, nie musi być zadaniem trudnym, zwłaszcza gdy wybieramy się w miejsce często uczęszczane przez turystów. Pozwoli nam to na mniejsze zużycie paliw (redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery), a także na oszczędność pieniędzy (podział wydatków na paliwo). W tym przypadku niemal połowa badanych deklaruje jednak, że nie zamierza korzystać z tej formy podróżowania. Decyduje się na nią tylko 21 proc. respondentów, a co czwarty rozważa taką możliwość.

Warto również pamiętać o stosowaniu takiego stylu jazdy, który pozwala na optymalizację zużycia paliwa oraz podzespołów samochodu (tzw. ecodriving). Ponad 40 proc. z nas wdraża te zasady podczas jazdy na co dzień, a kolejne 26 proc. w trakcie dłuższych podróży (np. wakacyjnych).

Nawet proste zasady i nawyki przyczyniają się do ochrony klimatu, dlatego warto o nich pamiętać także podczas wakacji.

[1] Badanie ilościowe realizowane techniką CAWI na reprezentatywnej grupie Polaków i w grupie rodziców dzieci w wieku 0-14 lat. Badanie jest zrealizowane przez firmę badawczo-rozwojową Zymetria w marcu 2022.