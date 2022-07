Wymienię cię na lepszy model…

Według badania w przypadku aktywnych i wykształconych pań z dużych miast podstawowym kryterium, którym kierują się przy zmianie samochodu, jest potrzeba posiadania nowszego, lepszego i mniej awaryjnego auta. I tak chęć wymiany aktualnego środka transportu na nowy, jako główną przyczynę wskazuje 48 proc. ankietowanych, a problemy techniczne używanego pojazdu są pretekstem do zmiany u 31 proc. Jednocześnie 17 proc. wskazań związanych jest z koniecznością posiadania drugiego auta w gospodarstwie domowym, a niewiele mniej, bo 16 proc. z poprawą bezpieczeństwa jazdy. W pierwszym etapie poszukiwań auta 67 proc. kobiet bierze pod uwagę zarówno nowy, jak i używany pojazd. Finalnie jednak 82 proc. z nich wybiera samochód używany.

- Panie stanowią blisko 1/3 osób, z którymi podpisujemy umowy konsumenckie. Co ciekawe, 24 proc. z nich dokonuje transakcji wyłącznie on-line. Wprawdzie aż 79 proc. naszych klientek wybiera auta używane, ale bardzo często są to pojazdy nowsze niż w przypadku mężczyzn. Najlepiej widać to na przykładzie samochodów rocznych - decyduje się na nie 25 proc. kobiet i tylko 15 proc. mężczyzn. Odwrotna sytuacja ma miejsce przy długości trwania kontraktów. Zawierając umowy leasingu, czy wynajmu panie zdecydowanie częściej wybierają dłuższy, np. czteroletni okres finansowania. Z kolei terminy roczne to domena panów - podpisuje je o 20 proc. więcej mężczyzn niż kobiet - wylicza Tomasz Otto – Dyrektor Departamentu Strategii i Marketingu Automarket.pl.

Relacje z bliskimi i… Internet

Przed podjęciem decyzji o zmianie 39 proc. kobiet informuje o swoich planach i poszukuje wsparcia wśród rodziny i przyjaciół. Cennym źródłem informacji są też ogłoszenia na portalach i fora internetowe (po 30 proc.). Mniejszy wpływ (15 proc.) mają wizyty w salonach samochodowych oraz jazdy próbne – jedynie 7 proc. wskazań. O ostatecznym wyborze konkretnego modelu rozstrzygają: cena zakupu, stan techniczny, bezwypadkowość oraz koszty paliwa. Stosunkowo mniejsze znaczenie ma aktualny przebieg pojazdu. Badanie pokazuje, że wśród preferowanych marek prym wiodą Toyota, Skoda, VW i Nissan – wszystkie uzyskały po ok. 10 proc. wskazań, a także Opel i Ford – po 8 proc.

- Zarówno panie, jak i panowie darzą zaufaniem te same marki samochodów. Spośród dostępnych na naszej platformie aut największym zainteresowaniem wśród nich cieszą się Opel oraz Hyundai. Dużą popularność mają również Skoda, Toyota i Nissan. Jednak w przypadku tych ostatnich należy podkreślić, że kobiety wybierają marki japońskie częściej niż mężczyźni - 15 proc. pań i 10 proc. panów decyduje się na te właśnie pojazdy. Jeżeli chodzi o konkretne modele, niezmiennym liderem pozostaje Opel Astra, na którą finalnie decyduje się 7 proc. kupujących, a także Hyundai i30 oraz Tucson – wskazuje Tomasz Otto.

Kobiety kupują za gotówkę, ale interesuje je też wynajem

Prawie połowa kobiet, które chcą zmienić samochód, już na początku określa swój budżet, a dopiero w następnej kolejności dopasowuje do niego konkretną markę i model. Pomimo sprecyzowanej kwoty, która ma być przeznaczona za nabycie auta, część pań ostatecznie decyduje się jednak na oszczędności i kupuje tańszy pojazd. Racjonalność zachowania widać też w sposobie finansowania. O ile na początku kupujące są skłonne w większości sfinansować auto w wariancie kredyt/gotówka, ostatecznie decyduje się na to tylko co piąta z nich. Panie w 56 proc. realizują zakup ze środków własnych, tylko 3 proc. posiłkuje się w pełni kredytem, a 21 proc. korzysta z leasingu. W przypadku zewnętrznego finansowania najważniejszymi kryteriami wyboru są jego całkowity koszt, oprocentowanie oraz wysokość prowizji. Sytuacja podażowa na rynku motoryzacyjnym sprawia również, że rosnącym zainteresowaniem wśród pań cieszy się wynajem długookresowy.

- Z naszych badań wynika, że obecnie co czwarta kobieta planująca wymianę pojazdu, bierze pod uwagę wynajem. Wzrasta także udział pań, które zdecydowały się na takie rozwiązanie. W pierwszych pięciu miesiącach tego roku było ich ponad trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Prognozujemy, że w aktualnej sytuacji rynkowej, zainteresowanych alternatywną formą użytkowania pojazdu, jaką jest wynajem długookresowy, będzie systematycznie przybywać – podsumowuje Tomasz Otto.

* Badanie „Profile klientów indywidualnych kupujących samochody osobowe w Polsce” przeprowadzone przez Kantar Polska, metodą wywiadów CAWI na grupie 1233 osób.