Dzień Babci obchodzony jest 21 stycznia, a Dzień Dziadka 22 stycznia. To okazja, by złożyć dziadkom najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności. Oto najlepsze, najpiękniejsze życzenia dla babci i dziadka w formie wierszyków. Są krótkie, więc idealnie do SMS-a i Messengera.