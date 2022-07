Spędzając dużo czasu na zewnątrz, narażamy oczy na wiele niekorzystnych czynników, takich jak chociażby promieniowanie słoneczne, słona lub chlorowana woda czy drobne urazy. Jak zadbać o oczy w sezonie letnim, aby zapewnić im niezbędną wakacyjną regenerację?

Reklama

Mimo że dla większości lato to wyczekiwany czas urlopów i błogich słonecznych dni, dla naszych oczu to trudny moment. Co może im zagrażać? Najbardziej oczywistym czynnikiem są promienie słoneczne, które z czasem, najczęściej niezauważalnie, mogą uszkadzać tkanki oka, rogówkę i soczewkę, co potrafi prowadzić do pogorszenia naszego wzroku. Problem może szczególnie dotykać osoby nadwrażliwe na światło naturalne. Oprócz promieni słonecznych naszym oczom może również dokuczać suchość, potęgowana przez ciepły letni wiatr, dym z grilla i częste przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach. Te czynniki nie wpływają korzystnie na nasze śluzówki oka, a wysuszone powietrze i wysokie temperatury powodują nadmierne parowanie wody z filmu łzowego. Dlatego w okresie letnim, należy dbać o oczy w szczególny sposób. Nie jest to trudne, jeśli będziemy stosować się do kilku prostych zasad.

Okulary przeciwsłoneczne podstawą letniej ochrony

Pierwsze, co powinniśmy zrobić dla ochrony oczu latem, to dobranie odpowiednich okularów przeciwsłonecznych. Ich najważniejszym zadaniem jest ochrona wzroku przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Promieniowanie UVA stanowi 95% promieniowania ultrafioletowego, a ono nawet w pochmurne dni stanowi dla nas spore zagrożenie. Jest odpowiedzialne za poparzenia skóry, a przecież trafia także do naszych oczu, których nie da się zabezpieczyć kremem z wysokim filtrem. Dlatego oczy należy chronić okularami. Aby te właściwie zabezpieczały przed szkodliwym promieniowaniem, nie mogą to być okulary kupione przypadkowo –np. pod wpływem chwili dla modnej oprawki wypatrzonej na mijanym straganie – lecz w salonie optycznym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na niezbędne parametry.

O czym powinniśmy pamiętać, kupując okulary przeciwsłoneczne?

Reklama

Szukajmy oznaczenia o mocy filtra UV. Najlepsze są okulary posiadające filtr UV 400, który w pełni chroni nasze oczy przed szkodliwym promieniowaniem. Informacja o filtrze powinna być umieszczona na okularach – naklejona na soczewce, nadrukowana na oprawce czy metce.

Dobierzmy odpowiednio odcień i poziom zabarwienia soczewek okularowych. Okulary przeciwsłoneczne mają cztery kategorie zabarwienia – od kat. 1. najdelikatniej zabarwionych, po kat. 4. bardzo mocno zabarwionych. I chociaż te do chodzenia „na co dzień” możemy w zależności od preferencji i potrzeb wybierać dowolnie, to już do jazdy samochodem soczewki najciemniejsze, kategorii 4, są zabronione.

Dobrze dopasujmy kształt oprawek. Okulary przeciwsłoneczne mają nas nie tylko zdobić, pasując do kształtu twarzy, lecz też ściśle do niej przylegać. Nie mogą być zbyt luźne, muszą chronić nasz wzrok z każdej strony, hamując możliwie najlepiej dostęp światła także po bokach. Osoby aktywnie uprawiające sport powinny zwrócić uwagę na okulary z większą krzywizną oprawy, o większej wytrzymałości i lekkości.

Kupujmy produkt ze znakiem CE (Conformitée Européenne) i w sprawdzonych miejscach, czyli w salonach optycznych, a nie na bazarach, sklepach, straganach czy nawet w aptekach. Symbol CE umieszczony w widocznym miejscu oznacza, że produkt spełnia normy Unii Europejskiej. Znajdziemy go niestety również na okularach sprzedawanych poza salonami optycznymi, jednak wtedy oznacza najczęściej China Export, co nie gwarantuje obecności filtrów UV.

Kupując okulary przeciwsłoneczne z korekcją, wybierzmy powłokę antyrefleksyjną UV Control. Jej głównym zadaniem jest ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV, a także promieniami odbitymi od wewnętrznej powierzchni soczewek

– Nie bagatelizujmy roli okularów przeciwsłonecznych. Nadmierna ekspozycja na słońce może powodować nie tylko zapalenie spojówek. Promieniowanie ultrafioletowe może uszkodzić również powieki, rogówkę, soczewkę wewnątrzgałkową, a także prowadzić do trwałych uszkodzeń siatkówki, które znacznie pogarszają widzenie. Warto mieć na uwadze, że to, co się dzieje z oczami po ekspozycji na słońce, nie musi dawać objawów przez lata, natomiast uszkodzenia wzroku w wyniku działania promieniowania UV są nieodwracalne – tłumaczy Sylwia Kijewska, optometrystka i ekspert firmy Hoya Lens Poland.

Okulary dla każdego

Okulary przeciwsłoneczne są dla wszystkich. Szczególnie pamiętajmy o dzieciach. Ich oczy są także narażone na szkodliwe działanie słońca, szczególnie podczas wakacji, gdy więcej czasu spędzają na dworze. I choć przebywanie na świeżym powietrzu jest bezcenne dla higieny i zdrowia oczu, to okuliści zalecają dzieciom latem skrócenie czasu ekspozycji na silnym słońcu oraz noszenie, poza dobrze dobranymi okularami przeciwsłonecznymi, odpowiedniego nakrycia głowy, które stanowi dodatkową ochronę przed szkodliwym promieniowaniem – na plaży, nad wodą czy w otwartym terenie.

Reklama

Również wada wzroku nie może być wytłumaczeniem dla braku odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej oczu.

– Wada wzroku nie wyklucza posiadania okularów przeciwsłonecznych, ponieważ można je mieć w wersji uwzględniającej nasze wartości korekcyjne. Takie korekcyjne okulary przeciwsłoneczne możemy dostać w szerokiej gamie kolorystycznej, także w wersji z polaryzacją czy modną powłoką lustrzaną – tłumaczy ekspertka.

Piasek, owady, pyłki

Chociaż wypoczynek na plaży kojarzy się wielu z błogim lenistwem, to łatwo tu o drobne wypadki. Wystarczy podmuch wiatru czy zabawa z dziećmi i w łatwy sposób drobiny piasku, pyłu czy małe owady mogą dostać nam się do oczu. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest intensywne płukanie oka solą fizjologiczną (nigdy nie wodą z morza czy jeziora!), w którą warto wyposażyć zarówno domową jak i wakacyjną apteczkę. Takie płukanie powinno pomóc w pozbyciu się ciała obcego. Jeżeli jednak okaże się, że ciało obce wbiło się w gałkę oczną, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Należy pamiętać, aby w takich wypadkach nigdy nie próbować działać na własną rękę! Może to przynieść więcej szkody niż pożytku.

Pływanie

Jeśli lubisz pływać, nie zapomnij również, że kąpiele w morzach, jeziorach, a nawet basenach z chlorowaną wodą powinny odbywać się w specjalnych okularach do pływania. Bakterie obecne w wodzie mogą wywołać bakteryjne zapalenie spojówek, a niekiedy nawet pełzakowe zapalenie rogówki, wywoływane przez ameby. Infekcja może wywołać między innymi silny ból oka czy zaburzenia widzenia. Jedynie zachowanie odpowiedniej higieny i pływanie w okularach mogą pomóc zapobiec nieprzyjemnej infekcji.

Wakacje dla oczu

Pamiętajmy, że nasze oczy kochają urlop tak samo jak my. Dla ich zdrowia najlepsze jest światło dzienne, przebywanie na świeżym powietrzu i częste patrzenie w dal. Czyli to, czego tak często brakuje nam na co dzień, a czego mamy w bród podczas wakacyjnych wyjazdów. Nie żałujmy więc tego oczom. Podobnie jak odpowiedniej ilości snu i dobrze zbilansowanej, obfitej w witaminy diety, do czego mamy okazję zwłaszcza podczas dni wolnych od pracy i codziennych obowiązków.

– Urlop i koniec pracy, to także idealny moment na okresową kontrolę wzroku. Warto tego nie zaniedbywać, bo godziny spędzane przed służbowym komputerem, podczas surfowania w Internecie czy lektury książek mogły odcisnąć niekorzystne piętno na naszym wzroku. Taka sezonowa kontrola jest istotna dla nas dorosłych, ale również dla dzieci na koniec roku szkolnego. Dlaczego? By jak najszybciej wyłapać krótkowzroczność, która staje się plagą wśród rozwiniętych społeczeństw – dodaje Sylwia Kijewska.