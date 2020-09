Ugotuj coś ciepłego i aromatycznego

Skorzystaj z sezonowych darów natury i ugotuj smaczną zupę, której sam zapach poprawi humor wszystkim domownikom. Poświęć chwilę, by poznać nowoczesne przepisy na ciepłe dania z dyni, cukinii, buraka i ziemniaka. Jeśli planujesz rodzinną uroczystość, odważ się przygotować coś, czego do tej pory nie robiłaś – nieco pikantną zupę krem lub modny we Francji „gulasz warzywny” – ratatouille. Podaj je na wyjątkowej zastawie i… przygotuj się na komplementy. Nie ma lepszych bodźców do inicjowania rozmowy niż apetyczne jedzenie!

Przygotuj sypialnię na chłodne noce

Jesienna pora objawia się obniżoną temperaturą powietrza i zastąpieniem ciepłych zefirów przez nieprzyjemne przeciągi. Niezawodnym sposobem na umilenie sobie i bliskim tego okresu jest odhaczenie dwóch zadań na domowej checkliście. Po pierwsze – spraw sobie miękką kołdrę i poduszki! Po drugie – zadbaj o przyjemne w dotyku (oraz, oczywiście, dla oka) tekstylia sypialniane.

Wypełnij mieszkanie ulubionymi zapachami

Czy jest coś bardziej nastrojowego niż unoszący się w powietrzu i kojący zmysły aromat? Trudno byłoby nam w to uwierzyć! Ustawienie w kilku miejscach w domu świec zapachowych lub odświeżaczy zapewni Ci codzienną, powtarzalną aromaterapię. Jednym z najbardziej popularnych zapachów jesiennych pozostaje urocze połączenie jabłka z cynamonem. Niemniej lubiane są aromaty zielonej herbaty, kominkowego drewna, świeżego lasu, a także ponadczasowych: wanilii oraz lawendy.

Uporządkuj przestrzeń wokół siebie

Jesień to idealny czas na planowanie nowych zadań i wprowadzanie harmonii do codziennego życia. Przywitaj nowy czas z otwartymi rękami i miejscem na nowości – zarówno w sercu, jak i w domu. Poukładaj swoje myśli i plany, a następnie nowy porządek wprowadź do szaf! Zorganizuj miejsca w domu tak, by przebywanie w nim było czystą radością, a obowiązki stały się drobnymi częściami nieobciążającej rutyny. Pomyśl o różnego rodzaju organizerach, szkatułkach i koszach, z którymi utrzymywanie ładu w mieszkaniu będzie przychodzić domownikom bez wysiłku!

Spraw sobie prezent bez okazji

Jeśli, mimo wszystko, jesień jest dla Ciebie niełatwym okresem i czujesz już zbliżającą się wraz z coroczną słotą chandrę, popraw sobie humor niecodziennym prezentem. Może być to filiżanka gorącej czekolady w ulubionej knajpce, obejrzenie filmu, do którego masz niegasnący sentyment lub zakup nowej dekoracji do domu – to Ty wiesz najlepiej, co postawi Cię na nogi. Może dobrym sposobem będzie zawieszenie pięknej ramki z rodzinnymi zdjęciami z wakacji albo ułożenie w wazonie ciętych roślin? Pomyśl o tym, co sprawi Ci największą przyjemność i… do dzieła!

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Home&You.