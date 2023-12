Fascynujące są opowieści o potrawach z dalekich krajów. Jak wybierać w gąszczu nowości? Podpowiadamy trzy książki. Dowiecie się z nich ciekawych rzeczy o grzybach, winie oraz o tym, czym zajadają się mieszkańcy Jerozolimy.

Bartek Kieżun "Jerozolima do zjedzenie", Wydawnictwo Buchmann

Bartek Kieżun z pasją podróżuje i gotuje. A to, co zobaczy i czego spróbuje, opisuje w swoich bogato ilustrowanych książkach. Napisał m.in. "Italię do zjedzenia", "Portugalię do zjedzenia" i "Ateny do zjedzenia". Jego najnowsze książka nosi tytuł "Jerozolima do zjedzenia".

Bartek Kieżun zaprasza do mitycznego miejsca na mapie Bliskiego Wschodu. Jerozolima to miasto trzech wielkich religii. Wiara w jednego Boga łączy tu judaizm, chrześcijaństwo i islam. Na jej ulicach i placach nowoczesność łączy się z przeszłością. To wielokulturowy tygiel.

Bartek Kieżun wędruje po ulicach Jerozolimy, zapuszcza się w jej zaułki, odwiedza bazary, muzea i świątynie. Próbuje potraw serwowanych w maleńkich barach i restauracjach, chrupie pieczywo z miejscowych piekarni. Wprowadzeniem do każdego przepisu jest opowieść o jednym z jerozolimskich zakątków, o historii składników potrawy i np. święcie, podczas którego jest serwowana. Jerozolimskie smaki to wypadkowa historii tego niezwykłego miejsca, opowiadają na swój sposób o jej historii. Znajdziemy tu m.in. przepisy na chałkę, falafel, hummus, szakszukę, arabskie ciasteczka, różne śledzie, itp.

Każdy rozdział książki kończy się odnośnikiem do izraelskiej lub arabskiej piosenki, która umili nam krojenie, smażenie, pieczenie.

"Polowanie na grzyby. Od borowika do grzybowej", Zośka Leszczyńska-Niziołek, Wydawnictwo Buchmann

Może na grzyby? Żeby zbierać grzyby, trzeba je dobrze poznać. Pomoże w tym książka pt. "Polowanie na grzyby. Od borowika do grzybowej". Napisała ją Zośka Leszczyńska-Niziołek, która fantastycznie gotuje, ma niesamowitego nosa do grzybów i prowadzi gospodarstwo agroturystyczne Dworek nad Wkrą.

Miłość do grzybobrania zaszczepiła jej babcia, a grzyby zbiera od dziecka. „Czy wiecie, którego dnia Bóg stworzył grzyby? Ja wiem: w piątek, gdy kończyły się moje wakacje i za kilka dni musiałam wracać do Warszawy. Pojawiły się wczesnym rankiem w konopackich lasach i jakimś cudem wszyscy od razu się o tym dowiedzieli" – napisała Zośka Leszczyńska-Niziołek w swojej książce. To atlas grzybów inny niż wszystkie. Znajdziemy tu opowieści z życia autorki i jej rodziny, podpowiedzi, gdzie najlepiej szukać grzybów i jak je zbierać. No i oczywiście, co z tym grzybowym plonem zrobić. Jest też grzybiarski savoir-vivre.

Galerię otwiera oczywiście borowik szlachetny, czyli król grzybów. Są m.in. koźlarze, podgrzybki czy kurki. Z książki można się dowiedzieć, że jest grzyb, który pod kurkę się podszywa – to lisówka pomarańczowa. Grzyby niejadalne opisane zostały w książce w książce pod wiele mówiącym tytułem "Zbierasz je tylko raz!".

Aldo Sohm "Po prostu wino", Wydawnictwo Buchmann, Tłumaczenie Katarzyna Skarżyńska

Pora na wino. Nawet jeśli go nie pijemy, to warto coś o nim wiedzieć. Zwłaszcza że ten napój towarzyszy ludziom od tysięcy lat. Wino pijali starożytni Grecy i Rzymianie. Bez niego nie obeszła się żadna uczta.

Aldo Sohm, autor książki pt. "Po prostu wino", to światowej sławy sommelier z Nowego Jorku, który o winie wie chyba wszystko. Jego książka to praktyczny przewodnik, w sam raz dla tych, którzy o winie chcą się dowiedzieć jak najwięcej. Można powiedzieć, że to enologiczna wiedza w pigułce.

Lektura tej książki sprawi, że wiele krążących powszechnie opinii o winie, to nic innego jak mity.

W książce jest wiele diagramów i tabel, które w przejrzysty sposób pokazują, jak np. dzielimy winne szczepy, gdzie i jaka winorośl jest uprawiana najczęściej.

Aldo Sohm podpowiada, jak wybierać wino i jak je przechowywać. Zachęca do eksperymentów i do zerwania z przyzwyczajeniami.