Zakochanie się jest ekscytujące, jednak to pozostanie w miłości jest najtrudniejsze. Związek wymaga dużo pracy, a droga do stworzenia długotrwałej, głębokiej i znaczącej więzi z kimś nie zawsze jest pełna szczęścia i radości. Pisze o tym na łamach intependent.co.uk Olivia Petter.

Problemy z komunikacją, trudności z wygospodarowaniem czasu tylko dla siebie – to tylko przykładowe trudności jakie napotyka większość ludzi będących w związkach. The Independent rozmawiał z ekspertami od randek, by zidentyfikować te problemy i pokazać jak można je przezwyciężyć.

Wzajemny szacunek

Może się to wydawać oczywiste, ale przeżywając wzloty i upadki wraz z drugą osobą, napotykamy okresy, w których poziom wzajemnego szacunku się zmienia. Czasem na lepsze, a czasem na gorsze. "Jednak brak poszanowania dla światopoglądu, granic, zainteresowań czy rodziny partnera może prowadzić do poważnych problemów w związku" – twierdzi psycholog Daria Kuss.

"Szanuj to, że partner się od ciebie różni, że lubi różne rzeczy i że może mieć inne opinie i potrzeby w związku. Nadzieja na ich zmianę nie jest realistyczną strategią i prawdopodobnie zawiedzie w dłuższej perspektywie. Przyjmij do wiadomości, że nie zawsze zgadzacie się ze wszystkim i bądź wdzięczny za to, kim jest i jaką rolę odgrywa w twoim życiu" – mówi.

Definiowanie związku

Dzięki pojawieniu się aplikacji randkowych, mamy dziś większy niż kiedykolwiek wpływ na to, z kim chcemy się spotykać i z kim chcemy być w związku. Randki są dziś dosłownie na wyciągnięcie ręki. Może to jednak rodzić pewne trudności, gdy faktycznie wchodzimy z kimś w związek, ponieważ różne osoby mogą mieć różne potrzeby.

"Musimy odbyć tę rozmowę, by zweryfikować, na czym stoimy. Jeśli druga osoba mówi, że nie szuka teraz niczego poważnego, trzymaj ją za słowo. Po drugie, skoncentruj się na szukaniu partnerów, którzy podzielają te same wartości, co ty, jeśli chodzi o zaangażowanie. Nie próbuj przekonywać samego siebie, że chcesz czegoś mniej niż tego, czego szukasz, tylko dlatego, że spotkałeś kogoś, kto ci się podoba" – mówi trenerka randkowa Hayley Quinn.

Brak komunikacji

Brak skutecznej komunikacji z partnerem jest jedną z najczęstszych przyczyn kłótni. Frustrujące może być zwłaszcza poczucie, że druga osoba cię nie słucha. By rozwiązać problemy z komunikacją, niezależnie od tego, czy chodzi o brak komunikacji czy o niewłaściwy sposób komunikacji, Daria Kuss zaleca poświęcenie czasu na rozmowę, a także ćwiczenie aktywnego słuchania i parafrazowanie tego, co powiedziała druga osoba. "Unikaj oskarżeń i obwiniania" - dodaje, tłumacząc, że to tylko pogorszy sprawę.

Wygospodarowanie czasu jeden na jeden

Wszyscy mają wiele zajęć i obowiązków na głowie, ale – jak przekonuje Quinn – "gdy czas spędzany sam na sam z partnerem zostaje ograniczony niemal do zera, w związkach może zacząć brakować fizycznej i emocjonalnej intymności". Jej zdaniem, należy raz na jakiś czas wyłączyć urządzenia elektroniczne i pójść na spacer (co często ułatwia prowadzenie emocjonalnie intymnych rozmów) czy wspólnie ułożyć puzzle.

Intymność fizyczna

Brak fizycznej intymności może powodować inne problemy w związku. "Seks i fizyczny dotyk wytwarzają oksytocynę, tzw. hormon miłości, który buduje zaufanie i zbliża parę do siebie" - zauważa Kuss. Jest to niezbędne, by utrzymać poziom bliskości między partnerami.

Kompromis

To jedna z najstarszych rad dotyczących związków: naucz się iść na kompromis ze swoim partnerem. I choć nauka kompromisu jest integralną częścią udanego związku, ważne jest również to, by – jak zaznacza Quinn – "zdawać sobie sprawę z tego, jaki jest właściwy stopień kompromisu".

"Czasami kompromis może pójść za daleko i doprowadzić do zaniedbania ważnych potrzeb i granic, by utrzymać status quo". By przywrócić równowagę, Quinn sugeruje, aby naprawdę zastanowić się, kiedy należy iść na kompromis, a gdzie wymagana jest jasna komunikacja i miejsce na wyrażenie swoich potrzeb.

Nieporozumienia

Kłótnie są nieuniknioną częścią każdego związku. "Ważne jest jednak to, w jaki sposób się kłócimy" - mówi Quinn. "Ważna jest zdolność do skutecznego pójścia naprzód po tym, jak się nie zgodziłeś" – dodaje. "Zamiast dąsać się możesz przytulić swojego partnera, nawet po tym, jak się nie zgadzacie" – tłumaczy.

Inne rzeczy, które mogą być szczególnie trudne w związku

Wśród innych powszechnych wyzwań, z którymi osoby w związkach mogą się zmagać to kwestie budowania zaufania i zazdrości, rutyny i monotonii, a także kwestie współzależności i indywidualności. Problematyczne mogą okazać się także zewnętrzne naciski i trudności takie jak trudności finansowe, problemy zdrowotne lub konflikty rodzinne, które mogą dodatkowo obciążać relację.