Dzień Kobiet to święto, które od lat obchodzone jest 8 marca. Tradycyjnie z tej okazji panie otrzymują drobne upominki. Bardzo często podarki wręczają im mężowie, partnerzy, przyjaciele czy synowie. Nie ma jednak żadnych przeszkód by kwiaty czy czekoladki dostać od babci, mamy, siostry czy przyjaciółki. Z okazji tego pięknego święta przygotowaliśmy dla was quiz. Sprawdź, czy znasz cytaty znanych kobiet.

