Moda retro tak bardzo zadomowiła się we współczesności, że stała się jej nieodłącznym elementem i wciąż inspiruje marki do tworzenia nowych, unikalnych projektów z nutką sentymentu. Taka też jest najnowsza kolekcja “Retro Flash” marki Gabriella, która bierze z retro to, co najlepsze i przedstawia w swoim stylu. Pepitka, błysk i blask, dzikie wzory i lekcja geometrii - oto najważniejsze motywy przewodnie w propozycjach marki na ten sezon. Zobaczcie, jak prezentują się na modelkach.

Reklama