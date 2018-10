Nie tylko twarz się starzeje

Pozornie zmarszczki to problem, który dotyka twarzy. Niewielka ilość gruczołów łojowych w tych okolicach sprawia, że skóra nie jest dostatecznie natłuszczona, więc bardzo szybko staje się sucha i szorstka. W przypadku pojawiania się zarówno zmarszczek na szyi, jak i dekolcie, przyczyny mogą być podobne. Po pierwsze utrata jędrności skóry, wywołana starzeniem tkanki – w wyniku zmian hormonalnych nasza skóra wytwarza znacznie mniej podtrzymujących ją białek – elastyny i kolagenu oraz kwasu hialuronowego, odpowiedzialnego m.in. za odpowiedni poziom nawilżenia. Po drugie grawitacja – zwiotczała, dość cienka i delikatna w obszarze szyi oraz dekoltu skóra opada i zaczyna się naturalnie marszczyć. Kolejna sprawa to ruchy ciała i długotrwałe pozostawanie w jednej pozycji – to przyczyna przede wszystkim zmarszczek na szyi, również w młodym wieku. Opuszczanie głowy podczas czytania w pozycji leżącej, spanie na boku bez profilowanej poduszki, częste pochylanie się i podpieranie głowy mogą pogłębiać bruzdy. Wpływ na szybsze powstawanie zmarszczek na szyi może mieć też niezdrowy tryb życia (używki, zbyt częste opalania się lub niestosowanie filtrów przeciwsłonecznych, zła dieta), a także uwarunkowania genetyczne.

Domowa pielęgnacja anti-aging

Aby zapobiec powstawaniu zmarszczek na szyi i dekolcie lub przywrócić skórze w tych okolicach jędrność, musimy poświęcić przynajmniej pięć minut rano lub wieczorem na staranną pielęgnację. Przede wszystkim dokładny demakijaż. Dokładne zmycie kosmetyków jest bardzo ważne, ponieważ tylko czysta skóra dobrze wchłonie odżywcze i nawilżające składniki kremu czy serum, a usunięcie martwych komórek naskórka i odblokowanie porów przywróci cerze blask. Do demakijażu szyi i dekoltu możemy używać tych samych kosmetyków, co do oczu i twarzy. Najlepszy będzie płyn micelarny, który nie obciąży skóry i dodatkowo ją nawilży. Od 25. roku życia powinnyśmy też obowiązkowo stosować kosmetyki pielęgnujące skórę szyi i dekoltu. Nie musimy koniecznie kupować oddzielnych preparatów do tych partii ciała, nadają się do tego również kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Zwróćmy uwagę, by wybrany przez nas krem zawierał witaminę A, C, E, flawonoidy, koenzym Q10, kwas hialuronowy, kolagen i kwasy owocowe AHA. Pamiętajmy też, że w tym wypadku kierunek ma znaczenie. Ruchy rąk powinny być zgodne z kierunkiem przebiegu mięśni, czyli od dołu ku górze, a na dekolcie dodatkowo na boki. Raz w tygodniu stosujmy peeling do twarzy lub specjalny do szyi i dekoltu. Kilka minut delikatnego masażu z produktem drobnoziarnistym lub enzymatycznym pobudzi mikrokrążenie i wzmocni mięśnie szyi.

Odmładzanie w gabinecie

Jeżeli z racji wieku oznaki starzenia szyi i dekoltu już się pojawiły, warto domową pielęgnację anti-aging wspomóc zabiegiem gabinetowym. Jedną z możliwości jest zastosowanie wypełniacza lub zabieg mezoterapii, który poprawi wygląd skóry, jednak perspektywa zabiegu z użyciem igieł odstrasza wielu pacjentów. Jest jednak dla niego alternatywa.

– W medycynie estetycznej wysoką skutecznością wykazują się urządzenia wykorzystujące technologię HIFU (High Intensity Focused Ultrasound), które dzięki skoncentrowaniu fal ultradźwiękowych o wysokiej częstotliwości pozwalają indukować powstanie drobnych punktów koagulacji we wszystkich warstwach skóry oraz tkance podskórnej, bez naruszania ciągłości naskórka – mówi dr Piotr Niedziałkowski z Centrum Estetyki Medycznej w Warszawie. – Mówiąc prościej, urządzenie wykorzystuje wysoką temperaturę do stymulacji ujędrniania skóry, a w efekcie liftingu i znacznej poprawy jej wyglądu, nawet w tak wrażliwym obszarze ciała, jakim jest szyja – dodaje lekarz.