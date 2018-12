Stan zębów, ich ułożenie, długość czy też obecność braków zębowych wpływa nie tylko na estetykę uśmiechu. Może znacznie przyspieszyć procesy starzenia się całej twarzy, przyczyniając się do pojawiania zmarszczek na policzkach i wokół ust. W efekcie już w wieku 30 czy 40 lat można wyglądać jak 60-latek. Na starzenie dentalne wpływa kilka elementów. Jest to m.in. skracanie się zębów w wyniku ścierania oraz pojawianie się nieestetycznych przebarwień szkliwa.

- Z biegiem lat zęby ulegają fizjologicznemu ścieraniu, przez co stają się krótsze. Podczas żucia skracamy tzw. falbankę na brzegach siecznych siekaczy. Podobnie jest w przypadku zębów bocznych, które ulegają spłaszczeniu, ich guzki stają się bardziej zaokrąglone i niższe. Problem jednak pojawia się wówczas, gdy ścieranie zębów jest nadmierne. Wtedy w szybkim tempie nasz uśmiech się postarza - wyjaśnia lek. dent. Krzysztof Maćkowiak z Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej Borczyk.

Kiedy się uśmiechamy, powinno być widać ok. 4-6 mm długości górnych siekaczy. Jeśli widać ich mniej – uśmiech wygląda zdecydowanie starzej. Przyczyn nadmiernego ścierania się zębów jest wiele. Stres powodujący nieświadome napinanie mięśni narządu żucia objawiające się jako zgrzytanie (bruksizm) lub zaciskanie zębów, nieprawidłowe nawyki higienizacyjne, wady zgryzu czy też braki zębowe prowadzące do nadmiernego obciążenia i co się z tym wiąże, ścierania pozostałych zębów.

Aby odmłodzić zęby, należy zastosować leczenie ortodontyczne i odbudować zęby za pomocą licówek lub koron. W przypadku zdiagnozowanego bruksizmu można wykonać szynę relaksacyjną, którą zakłada się na noc.

Ścieranie zębów prowadzące do zmniejszania się grubości szkliwa uwidacznia znajdującą się pod nim zębinę. Zębina ma odcień żółty i jest bardziej podatna na wchłanianie barwników. Jej przeświecanie przez cienką warstwę szkliwa wpływa na estetykę uśmiechu. Żółte zęby są nieatrakcyjne i znacząco postarzają twarz.

Bardzo duży wpływ na wygląd twarzy mają także braki zębowe. Postarza nie tylko brak przednich zębów. Jeśli brakuje zębów trzonowych, pozostałe zdrowe zęby narażone są na większe obciążenia, co prowadzi do ich ścierania i powstawania mikropęknięć.

- W miejscu braku zęba zanika kość, ponieważ przestaje ona pełnić rolę, do jakiej stworzyła ją natura. W przyszłości może to doprowadzić do utraty zdrowych zębów. Brak zębów i postępująca utrata kości powoduje zmiany w rysach twarzy. W wyniku wiotczenia skóry i zapadania się policzków twarz zaczyna przybierać charakterystyczny, starczy wygląd. Pojawiają się liczne zmarszczki przy nosie i ustach. Dlatego tak ważne jest uzupełnianie braków w uzębieniu. Najlepszą metodą są implanty, które hamują proces zaniku kości dając solidne podparcie dla mięśni i skóry twarzy. Dzięki temu twarz zachowuje młodzieńczy wygląd – wyjaśnia lek. dent. Krzysztof Maćkowiak z Kliniki Borczyk.

Utrata prawidłowego zgryzu, utrata zębów wpływa na działanie hipokampa-struktury mózgu odpowiedzialnej za zapamiętywanie. Skutkuje to zaburzeniami orientacji przestrzennej i codziennymi problemami z pamięcią. Dodatkowo zaburzenia zgryzu powodują zwiększenie poziomu hormonów stresu we krwi. Daje to w efekcie m.in. wypadanie włosów, zwiększoną podatność na infekcje, utrudnione gojenie.

Wady zgryzu to kolejna przyczyna postępującego starzenia się twarzy. Nieprawidłowa budowa szczęki i żuchwy oraz krzywe zęby nie stanowią właściwego podparcia dla mięśni i skóry. Szybciej powstają zmarszczki, bruzdy nosowo-wargowe się pogłębiają, usta nie mają podparcia, przez co stają się cieńsze, a policzki się zapadają. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest leczenie ortodontyczne, które nie tylko wyprostuje krzywe zęby, ale również poprawi i odmłodzi rysy.

Uśmiech to element twarzy, na którym bardzo szybko widać postępujący proces starzenia. U każdego jednak proces ten przebiega z różnym nasileniem ze względu na indywidualny zegar biologiczny. Dzięki współczesnej stomatologii możemy jednak nie tylko zapobiegać postępującym z czasem niekorzystnym zmianom w wyglądzie twarzy, ale również przywrócić młody wygląd w momencie, gdy nasze uległy już zniszczeniu. Wystarczy regularnie odwiedzać gabinet stomatologiczny, w którym specjalista przygotuje indywidualny dla każdego przypadku plan leczenia, uwzględniający zabiegi przywracające młodość naszym zębom.