Rodzaje zmarszczek

Zmarszczki są oznaką, że nasze mięśnie twarzy zaczynają wiotczeć. W momencie, gdy tracą swoją sprężystość, zaczynają nieestetycznie „wisieć” i psuć wygląd naszej twarzy. Wyróżniamy kilka rodzajów zmarszczek, które możemy skategoryzować ze względu na sposób ich powstawania. Jako pierwsze, już około 25.-30. roku życia pojawiają się zmarszczki mimiczne. Ich powstawanie jest spowodowane ruchami mięśni twarzy – mimiką. Najczęściej pojawiają się na czole między brwiami („lwia zmarszczka”), pomiędzy ustami a nosem i dookoła oczu („kurze łapki”). Wyróżniamy też zmarszczki posłoneczne, powstające na skutek nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV lub zbyt częstych wizyt w solarium. Kolejny typ nazywany jest zmarszczkami sennymi, które powstają z powodu ułożenia twarzy podczas snu. Początkowo znikają jakiś czas po przebudzeniu, jednak z biegiem czasu, z powodu mniejszej elastyczności skóry ich zdolność do wchłaniania się zanika. Ostatni rodzaj to bruzdy grawitacyjne, które pojawiają się samoistnie na skutek spadku elastyczności i sprężystości skóry.

Porzuć złe nawyki

Jeśli chcesz na dłużej zatrzymać młody wygląd twarzy, powinnaś pozbyć się złych nawyków. Przede wszystkim zapomnij o wizytach na solarium, rzuć palenie i ogranicz spożywanie alkoholu. Naukowcy i lekarze nie mają wątpliwości, że to jedne z najczęstszych przyczyn przedwczesnego pojawiania się zmarszczek. Dodatkowo alkohol może mieć bardzo negatywny wpływ na poziom witaminy A, która jest dla twojej skóry i ciała niezwykle ważnym antyoksydantem, a także odgrywa ogromną rolę w procesie tworzenia się kolagenu. Niebagatelny wpływ na kondycję skóry ma też odpowiedni sposób odżywiania. Zbyt duża ilości cukru i produktów o wysokim indeksie glikemicznym w codziennej diecie wpływa nie tylko na twoją wagę – może też sprawić, że wyglądasz na starszą, niż jesteś. Ogromne znaczenie ma też naturalne nawilżanie organizmu od wewnątrz, czyli picie odpowiedniej ilości wody – jej optymalna ilość to co najmniej 1,5 l dziennie.

Medyczny punkt widzenia

– Kiedy się starzejemy, gruczoły potowe i łojowe, które dostarczały skórze wilgoci oraz tłuszczu, zużywają się i stopniowo przestają pracować. W efekcie traci ona swoją elastyczność i wilgotność, staje się wysuszona i pojawiają się na niej załamania – mówi lek. Joanna Gunarys, Gunarys Medycyna Estetyczna i Chirurgia Ogólna.

Wraz z wiekiem ulegają także osłabieniu włókna kolagenu i elastyny, stanowiące ważne składowe podścieliska łącznotkankowego, odpowiadające za prawidłowe napięcie skóry. Na skutek oddziaływania wolnych rodników i toksyn spada poziom substancji stymulujących naturalną produkcję kolagenu. To właśnie dlatego skóra staje się sucha i szorstka, a także pojawiają się zmarszczki.