Co przyczynia się do łamliwości paznokci?

Łamliwe paznokcie to wynik osłabienia struktury płytki – są miękkie i kruche, rozdwajają się lub złuszczają. Choroby paznokci mają wiele różnych przyczyn. Może być to spowodowane częstym poddawaniem ich obciążającym zabiegom kosmetycznym, takim jak: nieodpowiednie zmywanie lakieru, przedłużanie czy nadmierne ścieranie płytki. Na stan naszych paznokci niekorzystnie wpływa także zbyt długie i częste moczenie dłoni, przede wszystkim w trakcie wykonywania obowiązków domowych bez gumowych rękawiczek. Woda prowadzi do zmiękczenia płytki, a w konsekwencji do jej osłabienia i kruchości.

Łamliwe paznokcie to również główna oznaka niedoboru witamin i składników mineralnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, zwłaszcza witaminy A, B, E, krzemu, cynku, żelaza czy wapnia. Do innych przyczyn zalicza się między innymi:

• długotrwały i silny stres,

• nieprawidłowa pielęgnacja dłoni lub jej brak,

• silne działanie substancji chemicznych znajdujących się w detergentach,

• trudne warunki atmosferyczne i zmiana temperatur,

• schorzenia ogólnoustrojowe.

Odpowiednia, pełnowartościowa dieta

W walce z problemem łamliwych paznokci kluczową sprawą jest zbilansowana, pełnowartościowa dieta dostarczająca organizmowi wszystkich najważniejszych witamin

i mikroelementów. Krucha płytka może być spowodowana przede wszystkim niedoborem białka w jadłospisie.

Pamiętaj, aby w codziennym menu pojawiły się produkty będące źródłem tego składnika w pożywieniu. Znajdziesz je głównie w mleku, produktach mlecznych (np. kefir, jogurt naturalny czy twaróg), jajach i chudym mięsie drobiowym. Na stan płytki znaczący wpływ mają wzmacniający wapń oraz krzem odpowiedzialny za optymalne nawilżenie oraz elastyczność paznokci.

Codzienną dietę można również uzupełnić suplementami zawierającymi:

• Witaminę A oraz żelazo - sprawiają, że paznokcie są mocne i wytrzymałe, o równej fakturze.

• Witaminy z grupy B - stymulują wzrost paznokci, zapobiegają ich łamaniu się.

• Cysteinę i metioninę (zawarte w białku soi) - to substancje składowe niezbędne dla prawidłowej budowy paznokci. Witamina B6 pomaga włączyć te substancje w strukturę paznokcia.

• Cynk i kwas foliowy - wzmacniają paznokcie, zapobiegają ich rozdwajaniu i łamaniu oraz powstawaniu białych plamek. Biotyna pobudza wzrost paznokci i zwiększa ich grubość.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów Merz Spezial Dragees.