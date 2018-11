Chociaż tego typu problemy wynikają często z problemów ze zdrowiem, istnieje co najmniej kilka sposobów, aby swoje paznokcie wzmocnić niezależnie od tego, co przyczyniło się do ich osłabienia. Tych pięć trików sprawi, że już niebawem twoje paznokcie staną się zdrowe i mocne.

1. Nawilżaj dłonie

Powodem nieestetycznie wyglądających paznokci bywają zadzierające się skórki, które mogą być efektem niedoboru kwasu foliowego, ale też przesuszenia skóry. Dlatego kondycję paznokci poprawisz przede wszystkim przez regularne nawilżanie dłoni kremem do rąk. Co ważne, aby nie przesuszać płytki paznokcia, unikaj acetonu. Wybierając delikatniejszy zmywacz, bardzo szybko zauważysz różnicę.

2. Stosuj lakier bazowy

Z powodu braku czasu zdarza ci się nakładać jedną emalię na drugą? To błąd i prosta droga do pojawienia się przebarwień. Pożółkłe paznokcie niekoniecznie muszą być oznaką palenia papierosów, ponieważ bardzo często powodem jest aplikacja kolorowego lakieru bezpośrednio na płytkę paznokcia. Aby uniknąć takiej sytuacji, zawsze zmywaj najpierw starą warstwę lakieru i po umyciu oraz odtłuszczeniu paznokci nakładaj lakier bazowy, który nie tylko chroni przed przebarwieniami, ale przy okazji utrwala manicure.

3. Używaj rękawiczek ochronnych

Rozdwajającym się paznokciom nie pomoże na pewno moczenie dłoni w detergentach. Dlatego do sprzątania, zmywania naczyń i prania zakładaj rękawiczki ochronne. W przeciwnym wypadku możesz spodziewać się rozdwajających się paznokci. Agresywne środki chemiczne prowadzą bowiem do łuszczenia się płytek, a wreszcie i ich rozdwajania, które powstrzymać może już tylko intensywna kuracja.

4. Zadbaj o dietę

Słabe paznokcie są najczęściej efektem niedoborów witamin i minerałów w diecie. Szczególne znaczenie dla ich zdrowia ma witamina oraz witaminy z grupy B, odpowiadające za wytrzymałość i wzrost paznokci. Kiedy zauważasz, że stają się one kruche, koniecznie wzbogać dietę o produkty bogate w żelazo oraz cynk, które zapobiegają nie tylko ich łamaniu, ale i rozdwajaniu się. To, że twojemu organizmowi brakuje cynku, poznasz zresztą po białych plamkach na paznokciach.

5. Stosuj suplementy diety przez cały rok

Aby uzupełnić niedobory witamin i minerałów oraz zapobiec pojawieniu się go w przyszłości, zacznij stosować suplementy diety, które dostarczą ci takiej dawki potrzebnych składników, jakiej spożycie wraz z posiłkami jest trudne do osiągnięcia. Powinny one być bogate w witaminę A, żelazo, witaminy z grupy B, cynk, a także niezbędne do prawidłowej budowy paznokci cysteinę i metioninę oraz kwas foliowy i biotyna.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów Merz Spezial.